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28ноября
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сегодня, 17:18 3

Работать до последнего: 31 декабря не сделали выходным днём

Работать до последнего: 31 декабря не сделали выходным днём
Фото: https://pixabay.com/

Госдума рассмотрела законопроект, который предусматривал сделать 31 декабря 2020 года выходным днём. Документ отклонили.

Комитет ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов в своем заключении ответил отказом и отметил, что правительство РФ в рамках уже существующих полномочий наделено правом переносить один из выходных дней соответствующего календарного года на 31 декабря, если этот день не является выходным. Кабмин тоже представил отрицательный отзыв, сообщает «Российская газета».

Таким образом отдохнуть в последний день года у Россиян не получится. Разве что в будущем году. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому пятница, 31 декабря, определена нерабочим днём.

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#жизнь #Новый год #праздники #работа

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Комментарии
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  • фейеричный

    фейеричный
    24 минуты назад

    Зря. Пустая трата средств работодателя или государства.Все равно никто не работает, отбывают до обеда.

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    13 минут назад

    Ну почему зря, будут штрафовать, увольнять это сейчас модно...

  • Арсений К.

    Арсений К.
    1 минута назад

    По всей видимости не администрация президента внесла законопроект. Его бы сразу приняли без всяких отзывов. Зато ЕР в 2021 году уже объявила 31 выходным днем. Лукавые политики.

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