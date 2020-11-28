Работать до последнего: 31 декабря не сделали выходным днём

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Госдума рассмотрела законопроект, который предусматривал сделать 31 декабря 2020 года выходным днём. Документ отклонили.

Комитет ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов в своем заключении ответил отказом и отметил, что правительство РФ в рамках уже существующих полномочий наделено правом переносить один из выходных дней соответствующего календарного года на 31 декабря, если этот день не является выходным. Кабмин тоже представил отрицательный отзыв, сообщает «Российская газета».

Таким образом отдохнуть в последний день года у Россиян не получится. Разве что в будущем году. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому пятница, 31 декабря, определена нерабочим днём.