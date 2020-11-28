Жителей района ТЭЦ в понедельник на полдня отключат от электричества

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30 ноября в домах в районе Благовещенской ТЭЦ на несколько часов отключат электричество. Поэтапные неотложные ремонтные работы будут вести на сетях для того, чтобы в будущем предотвратить аварийное отключение света.

В связи с проводимыми работами временно с 10.00 до 15.00 будет прекращена поставка электроэнергии потребителям по улицам: Загородная, Студенческая, Промышленная, Энергетическая, Красноармейская, сообщают Амурские электрические сети в своём интаграм-аккаунте.

В Приморском крае людей без света заставила жить природа. Из-за ледяного дождя без света остались больше 30 тысяч человек. Восстановительные работы в крае ведутся вторую неделю.