Благовещенская детская поликлиника № 3 закрывается на ремонт

Фото: @det_poliklinika3_blg det_poliklinika3_blg

Третья детская поликлиника в начале недели закрывается на капитальный ремонт. Все приёмы врачей по адресу Ленина, 54 переносятся в другие медучреждения Благовещенска.

В своём инстаграм-аккаунте специалисты поликлиники сообщили адреса и телефоны для записи на приём.

Врачи педиатры будут принимать с 01.12.2020 по адресу: улица Политехническая, 38/44 - прием по талонам. Телефон: 46-24-77.

Врачи-специалисты, ЭКГ с 02.12.2020 будут вести прием по адресу: улица Амурская, 213 (02.12.2020 с 12 до 14 часов). С 03.12.2020 в штатном режиме. Приём по талонам. Телефон: 77-29-70.