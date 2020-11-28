Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:15 3

Благовещенская детская поликлиника № 3 закрывается на ремонт

Благовещенская детская поликлиника № 3 закрывается на ремонт
Фото: @det_poliklinika3_blg det_poliklinika3_blg

Третья детская поликлиника в начале недели закрывается на капитальный ремонт. Все приёмы врачей по адресу Ленина, 54 переносятся в другие медучреждения Благовещенска.

В своём инстаграм-аккаунте специалисты поликлиники сообщили адреса и телефоны для записи на приём.

Врачи педиатры будут принимать с 01.12.2020 по адресу: улица Политехническая, 38/44 - прием по талонам. Телефон: 46-24-77.

Врачи-специалисты, ЭКГ с 02.12.2020 будут вести прием по адресу: улица Амурская, 213 (02.12.2020 с 12 до 14 часов). С 03.12.2020 в штатном режиме. Приём по талонам. Телефон: 77-29-70.

Просмотров всего: 372

#дети #здоровье #медицина

распечатать


Коронавирус 3

В Амурской области выявили 157 новых заражений коронавирусом
Спорт 4

В Благовещенске построят ещё один картодром
Коронавирус 9

Режим самоизоляции для амурчан старше 65 продлён до 28 декабря
Коронавирус 7

В Приамурье зафиксировано 156 новых случаев коронавируса
Комментарии
Показать все (3)
  • Арсений К.

    Арсений К.
    2 часа назад

    Самое время делать капитальный ремонт

  • Вахмурка

    Вахмурка
    47 минут назад

    Странные вы люди. Что не так? Зима, вирус, очереди в поликлиниках, ну а когда же ещё ремонт делать?

  • Разнящий

    Разнящий
    43 минуты назад

    Бабки же надо осваивать. Да и ремонт ей давно нужен.

Показать все (3)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь