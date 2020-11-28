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28ноября
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сегодня, 14:50 0

Николаевск-на-Амуре отрезало от остальной части Хабаровского края из-за необычного природного явления

Николаевск-на-Амуре отрезало от остальной части Хабаровского края из-за необычного природного явления
Фото: www.dvnovosti.ru

В Хабаровском крае очень сильный прилив на море спровоцировал «обратный», против течения, ледоход на реке. В результате образовались ледяные торосы, не позволяющие технике добраться до города.

Обычно в это время, до того, как лед набирал необходимую прочность, коммерсанты возили товары через Амур с помощью транспорта на воздушной подушке. Сейчас это сделать невозможно из-за ледяных нагромождений.

— Весь Амур в торосах — ни один транспорт не проходит. У нас всегда фуры подъезжали к поселку на другом берегу, там нанимали частников, которые перевозили товар в город. Так до открытия официальной ледовой переправы. Как только это происходит, машины до 16 тонн едут сами. Если больше, то перегружаются. Так всегда было, — пишет DVHAB.RU со ссылкой на главного специалиста отдела инвестиционного развития, транспорта, дорожного хозяйства и потребительского рынка администрации Николаевского района Олега Бывшева.

Сейчас в администрации ждут, когда лед наберется прочности. Тогда будет организована переправа. Пока же ситуация в городе крайне непростая — припасы заканчиваются, а единственная возможность добраться до Николаевска — воздушный транспорт.

В Амурской области на природу жалуются жители села Чигири Благовещенского района. Там бьющие из-под земли ключи затапливают дороги.

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#Благрайон #Дальний Восток #погода #природа

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