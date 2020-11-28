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28ноября
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сегодня, 14:28 3

В Благовещенске перестали вывозить зелёные контейнеры для стекла

В Благовещенске перестали вывозить зелёные контейнеры для стекла
Фото: www.instagram.com/rsbor_blg/

Во дворах многоквартирных домов Благовещенска теперь больше не будут убирать мусор из зелёных контейнеров, которые предназначены под стеклянные бутылки, ПЭТ и алюминиевые банки. Компания, которая занималась вывозом этого мусора, прекратила свою деятельность.

Как сообщает благовещенский инстаграм-аккаунт посвящённый раздельному сбору мусора, собственник распродаёт свои контейнеры: им больше не выгодно заниматься вывозом стекла со дворов. На своей базе стеклотару они продолжают принимать, если горожане готовы её привозить сами.

Могут жители Благовещенска и самостоятельно организовать сбор и вывоз этих отходов, контейнеры в наличии есть, их можно купить. Но этот путь для многих не удобен. Поэтому активисты Благовещенска надеются, что администрация города поможет решить этот вопрос.

Интересно, что пока со сбором стекла в городе начались проблемы, параллельно начали устанавливать контейнеры для сбора другого вида мусора — отходов из пластика.

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#жизнь #ЖКХ #экология

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Комментарии
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  • Cолнечноенастроение

    Cолнечноенастроение
    2 часа назад

    "Экологисты" ху из?

  • Разнящий

    Разнящий
    44 минуты назад

    У нас во дворе стоит такой ящик... полный левого мусора. Так вот его как поставили, никто ни разу его не вывозил, судя по мусору который там уже годами лежит.

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    8 минут назад

    Так пузырёк одну копейку стоит - невыгодно им...

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