В Благовещенске перестали вывозить зелёные контейнеры для стекла

Фото: www.instagram.com/rsbor_blg/

Во дворах многоквартирных домов Благовещенска теперь больше не будут убирать мусор из зелёных контейнеров, которые предназначены под стеклянные бутылки, ПЭТ и алюминиевые банки. Компания, которая занималась вывозом этого мусора, прекратила свою деятельность.

Как сообщает благовещенский инстаграм-аккаунт посвящённый раздельному сбору мусора, собственник распродаёт свои контейнеры: им больше не выгодно заниматься вывозом стекла со дворов. На своей базе стеклотару они продолжают принимать, если горожане готовы её привозить сами.

Могут жители Благовещенска и самостоятельно организовать сбор и вывоз этих отходов, контейнеры в наличии есть, их можно купить. Но этот путь для многих не удобен. Поэтому активисты Благовещенска надеются, что администрация города поможет решить этот вопрос.

Интересно, что пока со сбором стекла в городе начались проблемы, параллельно начали устанавливать контейнеры для сбора другого вида мусора — отходов из пластика.