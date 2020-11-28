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28ноября
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сегодня, 13:47 1

Ведущую передачи «Час суда» приговорили к двум годам лишения свободы

Ведущую передачи «Час суда» приговорили к двум годам лишения свободы
Фото: Court Hour/youtube.com

Замоскворецкий суд Москвы приговорил условно к двум годам лишения свободы ведущую телепередачи «Час суда» Елену Дмитриеву по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

— Суд признал виновной Дмитриеву по части 4 статья 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и приговорил ее к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. По этому же делу был признан виновным и Юрий Плотников, приговоренный к четырём годам лишения свободы с испытательным сроком на три года, — сообщила пресс-секретарь суда Валентина Норбах.

Причиной уголовной ответственности стало обещание ведущей оказать юридическую помощь предпринимателю. Помощь бизнесмен не получил.

Дмитриева работала директором юридической дирекции ВГТРК, советником главы телеканала «ТВЦ», а позже стала вести программы «Час суда», а также «Дела семейные» на каналах «Доверие» и «Мир».

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#криминал #СМИ

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Комментарии
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  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    3 часа назад

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