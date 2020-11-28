Ведущую передачи «Час суда» приговорили к двум годам лишения свободы
Замоскворецкий суд Москвы приговорил условно к двум годам лишения свободы ведущую телепередачи «Час суда» Елену Дмитриеву по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС.
— Суд признал виновной Дмитриеву по части 4 статья 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и приговорил ее к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. По этому же делу был признан виновным и Юрий Плотников, приговоренный к четырём годам лишения свободы с испытательным сроком на три года, — сообщила пресс-секретарь суда Валентина Норбах.
Причиной уголовной ответственности стало обещание ведущей оказать юридическую помощь предпринимателю. Помощь бизнесмен не получил.
Дмитриева работала директором юридической дирекции ВГТРК, советником главы телеканала «ТВЦ», а позже стала вести программы «Час суда», а также «Дела семейные» на каналах «Доверие» и «Мир».
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