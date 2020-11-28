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28ноября
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сегодня, 12:06 0

Фирма Apple придумала стекло с предупреждением о трещинах

Фирма Apple придумала стекло с предупреждением о трещинах
Фото: : Apple/freepatentsonline.com

Фирма Apple разработала стекло, которое ищет мельчайшие трещины в поверхности и предупреждает водителя сообщением в приборной панели, световым или звуковым сигналом, пишет Drive.ru.

Такое стекло может быть не только лобовым, но и вообще любым в автомобиле. В нём должны содержаться один или даже несколько проводящих слоёв, соединённых целой системой контактов с блоком управления. Так, например, почти незаметная трещина может со временем стать крупной, лучше диагностировать проблему на ранней стадии. Чем и занимается электроника в изобретении Apple.

Те же проводящие слои могут bспользоваться для обычного нагрева стекла зимой, причём наличие нескольких контактов позволяет варьировать нагрев по зонам. В проекте Apple идёт дальше, описывая беспилотник, который сам запишется на ремонт и сам съездит на замену стекла.

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#технологии #транспорт

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