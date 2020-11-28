Фирма Apple придумала стекло с предупреждением о трещинах

Фото: : Apple/freepatentsonline.com

Такое стекло может быть не только лобовым, но и вообще любым в автомобиле. В нём должны содержаться один или даже несколько проводящих слоёв, соединённых целой системой контактов с блоком управления. Так, например, почти незаметная трещина может со временем стать крупной, лучше диагностировать проблему на ранней стадии. Чем и занимается электроника в изобретении Apple.

Те же проводящие слои могут bспользоваться для обычного нагрева стекла зимой, причём наличие нескольких контактов позволяет варьировать нагрев по зонам. В проекте Apple идёт дальше, описывая беспилотник, который сам запишется на ремонт и сам съездит на замену стекла.