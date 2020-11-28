В Белогорске обворовали многоэтажный дом

Фото: amur28.info

Известно, что нарушители вырвали светильники во всех шести подъездах, повредили оборудование, отвечающее за свет в подвале. Также во всех подъездах не работают домофоны. А всего несколько месяцев назад в многоэтажном доме провели ремонт. На эти цели было направлено 3,2 миллиона рублей из регионального фонда капремонта.

О том, что общедомовому имуществу причинён ущерб, заметил жилец пятого подъезда 25 ноября. Мужчина сообщим соседям и главной дома, она в свою очередь обратилась в жилищно-строительную компанию, а также в полицию и к электрикам. На месте уже работала полиция.

Также известно, что камера, расположенная на первом этаже пятиэтажки, зафиксировала двоих мужчин. Один раз мужчина проходит с сумкой, второй — уже с предметом, похожим на монтировку.