Василий Орлов: «Строители свободненского путепровода к концу года приступят к возведению опор будущего виадука»

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

До конца года строители закончат работу по устройству всех фундаментов и приступить к сооружению опор виадука в Свободном. Как рассказал Василий Орлов, в начале следующего года уже должна начаться сборка пролётного строения, а к весне уже появится конструктив путепровода, сообщает пресс-служба областного минтранса.

— Объект строится в два дорожных сезона, на данный момент рабочий процесс идет в графике. Учитывая социальную значимость путепровода, и как его ждут жители Свободного, рассчитываем закончить строительство в срок, без задержек и в хорошем качестве, — добавил губернатор Василий Орлов.

Как рассказал руководитель дирекции по строительству АО «УСК МОСТ» Эдуард Давыдов, на объекте идёт устройство буронабивных столбов — третья опора в работе, по двум уже закончили. Выполняется устройство шпунтового ограждения под разработку котлована второй опоры, а также ведется армирование ростверка первой опоры. На объекте задействовано более 40 специалистов, с началом следующего этапа количество рабочего состава будет увеличиваться.

Параллельно начинаются подготовительные работы по сооружению стапеля под укрупнение и монтаж пролетного строения. В январе на стройплощадку доставят металлоконструкции пролетного строения, после чего строители начнут их укрупнительную сборку и переход к следующему этапу работ по надвижке конструкции на опоры.

Напомним, путепровод в Свободном соединял залинейную часть города Свободного с центральной на пересечении автомобильной дороги улиц Михайло-Чесноковская с железнодорожным полотном на 7806 км. После обрушения путепровода в 2018 году, было принято решение, что аварийное строение восстанавливаться не будет, путепровод был частично демонтирован, транспортное сообщение осуществлялось по альтернативному маршруту.

Автомобильный путепровод через железную дорогу возводится за счёт федерального бюджета. Контроль за ходом строительства объекта дорожно-транспортной инфраструктуры осуществляется министерством транспорта и дорожного хозяйства области.