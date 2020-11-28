В Тегеране убит учёный-ядерщик Мохсен Фахризаде

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В соцсетях появилась информация об убийстве учёного-ядерщика в Тегеране. Им оказался Фахризаде, по одной из информации, на одной из улиц города прогремел взрыв и была слышна стрельба.

«Сегодня во второй половине дня вооруженные террористы осуществили нападение на главу организации исследований инноваций министерства обороны. В ходе столкновения его службы охраны с террористами господин Мохсен Фахризаде получил серьёзное ранение и был госпитализирован», — говорится в сообщении иранского Минобороны, поступившем в распоряжение РИА Новости.

В ведомстве заявили, что физик погиб смертью мученика. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем микроблоге указал на серьезные свидетельства участия Израиля в убийстве иранского ученого.

— Это подлый акт, который показывает отчаяние преступников в подстрекательстве к войне, — заявил министр.

Министр также призвал международное сообщество, в особенности страны ЕС, прекратить политику двойных стандартов и осудить акт «государственного терроризма».

Советник верховного лидера Ирана Хосейн Дехган, пообещал, что государство даст ответ на убийство главы организации исследований и инноваций минобороны страны Мохсена Фахризаде.