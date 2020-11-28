В Ивановском районе грузовик с водителем чуть не ушёл под лёд
Вчера, 27 ноября, житель села Дмитриевка Ивановского района поехал на рыбалку в район Киселёвских озёр. Лед оказался слишком тонким и не выдержал вес автомобиля.
Машина начала тонуть, к счастью, водителю удалось выбраться из окна.
Чтобы достать автомобиль из водоема понадобилась помощь пожарных. Сегодня утром пять спасателей части № 31 поехали вместе с хозяином на место происшествия.⠀
Сначала пробурили лёд и поставили железные трубы, после чего один конец веревки привязали к трубам, а другой — к лебёдке на грузовике. Затем, с помощью досок и брёвен, смогли вытащить автомобиль из воды. На спасательную операцию ушло два часа, сообщает амурский центр ГЗ и ПБ.
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