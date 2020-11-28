Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:20 1

В Ивановском районе грузовик с водителем чуть не ушёл под лёд

В Ивановском районе грузовик с водителем чуть не ушёл под лёд
Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

Вчера, 27 ноября, житель села Дмитриевка Ивановского района поехал на рыбалку в район Киселёвских озёр. Лед оказался слишком тонким и не выдержал вес автомобиля.

Машина начала тонуть, к счастью, водителю удалось выбраться из окна.

Чтобы достать автомобиль из водоема понадобилась помощь пожарных. Сегодня утром пять спасателей части № 31 поехали вместе с хозяином на место происшествия.⠀

Сначала пробурили лёд и поставили железные трубы, после чего один конец веревки привязали к трубам, а другой — к лебёдке на грузовике. Затем, с помощью досок и брёвен, смогли вытащить автомобиль из воды. На спасательную операцию ушло два часа, сообщает амурский центр ГЗ и ПБ.

Просмотров всего: 230

#происшествия #транспорт

распечатать


В России и мире

Фирма Apple придумала стекло с предупреждением о трещинах
Происшествия

В Белогорске обворовали многоэтажный дом
Общество

Василий Орлов: «Строители свободненского путепровода к концу года приступят к возведению опор будущего виадука»
В России и мире

В Тегеране убит учёный-ядерщик Мохсен Фахризаде
Комментарии
Показать все (1)
  • Epimetey

    Epimetey
    1 час назад

    молодцы спасатели.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь