Как охраняют российских губернаторов

Фото: pixabay.com

Для врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва собирались нанять семь телохранителей. Они должны были защищать Дегтярева круглосуточно весь 2021 год, в том числе в выходные и праздничные дни. За эти услуги правительство Хабаровского края собиралось выложить до 33,1 млн рублей, однако потом аукцион всё же отменили. Журналисты Амур.инфо выяснили: как охраняют губернаторов в России и кому телохранители помочь не смогли.

Фото: администрация Хабаровского края

Дегтярёв под защитой

Правительство Хабаровского края в ноябре объявило конкурс на охрану врио губернатора Михаила Дегтярёва. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 33,1 млн рублей. На эти деньги весь 2021 год Дегтярева должны были охранять семь телохранителей. Круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни.

Дресс-код для охраны: светлые сорочки, классические темные костюмы, галстуки и тёмные туфли.

«При оказании услуг исполнитель обеспечивает охрану жизни и здоровья ВДЛ (высшего должностного лица — прим. ред.) путём защиты от насилия, угроз и иных неправомерных действий, включая выявление, предупреждение, пресечение угроз жизни и здоровью ВДЛ», — сказано в конкурсной документации. Охранникам разрешалось использовать служебное оружие и электрошокеры. Места, где бывает Дегтярев, будут обследовать на наличие отравляющих веществ, взрывоопасных предметов и взрывных устройств.

Ещё в июле Дегтярев объявлял, что будет ходить на работу пешком и ни о какой охране не помышлял. «Видел, что решение о моем назначении людям не нравится. Но мы с этим справимся. Нужно познакомиться. Для этого на работу буду ходить пешком. Удивился, когда мне сказали, что у меня есть охрана. Я несколько опешил от такого. Оказывается, что положено так», — говорил он DVhab.ru.

С того момента протесты, проходившие в Хабаровске в защиту арестованного предшественника Дегтярева, губернатора Сергея Фургала, поутихли. Общественное мнение стало разворачиваться: за два месяца работы рейтинг Михаила Дегтярева вырос на 15% (ФОМ). Казалось бы, никакие спецсредства губернатору для общения с народом не нужны.

Но в октябре в приемной Дегтярева появились рамки металлодетектора. «Я не чувствую себя в безопасности, — объяснял он это журналистам (цитата по РИА Новости). — Я усиливаю охрану, ввожу в соответствие с рекомендациями службы безопасности меры, которые введены во всех субъектах РФ и всех органах власти, … кроме хабаровского правительства. У нас в дом правительства сегодня может зайти любой с оружием, с чем угодно, и это ненормально, противоречит протоколам, которые введены в органах власти... У меня больше вопросов, почему они (рамки) не стояли. «Служба безопасности работает, поступают угрозы. Есть агентурная информация. Мы слишком многих оттащили от корыта – это не может нравиться некоторым», — добавлял Дегтярев.

Тем не менее, 23 ноября Дегтярёв поручил отменить закупку. «Был объявлен конкурс на охрану мне на 33 миллиона рублей. Семь охранников, по-вашему, меня должны охранять. Ну вообще это нормально? Ну кто этим занимается в аппарате, я не понимаю? Четыре месяца общаюсь с людьми, пожал 40 тысяч рук, а вы такие вещи делаете, пока я в отъезде», — сказал Дегтярев.

Какие люди — и без охраны

Тем временем, у нового поколения губернаторов-технократов в России набирает популярность тренд на открытость. Многие главы регионов сегодня не пользуются личной охраной. Один из них — губернатор Амурской области Василий Орлов, которого жители Благовещенска часто могут видеть идущим пешком на работу или прогуливающимся с семьей по набережной.

Губернатор Смоленской области Алексей Островский в 2017 году отказался от личной охраны. Тогда он заявил: «Не буду этого делать, потому что на мою зарплату нанимать охрану — непозволительная роскошь для меня, а тратить деньги бюджета Смоленской области на эти цели по определению не считаю для себя возможным. За внебюджетные деньги нанимать (от каких–то представителей бизнеса) тоже считаю для себя недопустимым, потому что это не что иное, как коррупция. Я ни у кого ничего не украл, ни у кого ничего не отнял, поэтому надеюсь на Бога и на хорошее отношение ко мне смолян».

Курский губернатор Роман Старовойт уже два года живет без личной охраны и машины с мигалкой. В октябре 2020 года он объявил, что за это время сэкономил бюджету 9 млн рублей. «Мне больше нравится европейский стиль управления, хотя коллеги иногда и ругают меня. Мне абсолютно понятно, когда мэр или губернатор в Европе ездит на велосипеде или пешком ходит. Он один идет в магазин. И я так же по магазинам, на рынок хожу, бегаю один», — говорил Старовойт РИА Новости в конце 2019 года.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов тоже охраной не пользуется, несмотря на то, что в интернет просочился даже адрес его квартиры.

Фото: www.volgograd-trv.ru

Не уберегли

Покушения на российских губернаторов происходили, в основном, в 2000-е годы. Их общее число невелико, если не считать Северного Кавказа, где в то время активно действовало террористическое подполье.

8 августа 2000 года Новосибирское УФСБ сообщило о предотвращении покушения на главу Кемеровской области Амана Тулеева. В его организации обвинили биатлониста Александра Тихонова, его брата Виктора и экс-главу «Международной инвестиционной компании» (МИКОМ) Михаила Живило. Следствие назвало поводом для покушения конфликт между Живило и Тулеевым по поводу передела собственности в регионе. Виктора Тихонова в 2002 году приговорили к четырем годам лишения свободы, три из которых он отбыл в СИЗО. Александр Тихонов в 2001 году покинул Россию, в 2007 вернулся и предстал перед судом, был признан виновным, но амнистирован. Живило в 2000 году уехал жить во Францию.

18 октября 2002 года в Москве был убит губернатор Магаданской области Валентин Цветков. Его застрелили на Новом Арбате, перед зданием представительства Магаданской области при правительстве РФ. Следствие и суды шли почти 10 лет, исполнители получили разные сроки, а заказчиков убийства так и не нашли. Основной версией заказного убийства стало распределение промысловых квот на морские биоресурсы и попытки организованных преступных группировок ослабить государственный контроль в золотодобыче региона.

Несколько покушений было совершено на главу Чечни Ахмата Кадырова. 9 мая 2004 года он погиб при теракте в Грозном во время празднования Дня Победы на стадионе «Динамо». Его сын Рамзан Кадыров, новый глава Чечни, подвергся покушению в 2016 году. Тогда в резиденции в селе Беной обнаружили взрывчатку. В июле 2017 года троих фигурантов дела приговорили к шести годам колонии строгого режима. Заказчиком называли чеченского политика и бизнесмена Ису Ямадаева — брата убитого в Дубае Сулима Ямадаева, которого Рамзан Кадыров обвинял в причастности к убийству своего отца в 2004 году.

Два президента Ингушетии — Мурат Зязиков и Юнус-Бек Евкуров — тоже пострадали от покушений. 16 апреля 2004 года в Назрани смертник взорвал ВАЗ-2107, подъехав вплотную к президентскому кортежу Зязикова, и тот получил легкие ранения. Ответственность за покушение взял на себя Шамиль Басаев. Юнус-Бек Евкуров был ранен 22 июня 2009 года. Когда его кортеж ехал по трассе «Кавказ» неподалеку Назрани, рядом с ним взорвался автомобиль с 70 кг взрывчатки. Один из телохранителей Евкурова погиб на месте, водитель умер в больнице, еще двое людей были ранены. Сам Евкуров был тяжело ранен и проходил курс лечения в Москве. Уже в октябре глава ФСБ Александр Бортников доложил, что организаторы покушения нейтрализованы.

В мае 2007 года в Санкт-Петербурге была задержана группа лиц, подозреваемых в подготовке покушения на губернатора Валентину Матвиенко. Трем людям были предъявлены обвинения, но через год суд присяжных их оправдал.

Одно из недавних покушений произошло в 2016 году. Ночью 16 ноября неизвестные подожгли дом губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Никто не пострадал. В мае 2019 года задержали подозреваемого — бизнесмена Евгения Ремезова. Он дал показания на бывшего главу областного СК Михаила Мурзаева. В итоге Мурзаева обвинили в руководстве организованной группой, которая совершила террористический акт — поджог дома Бочарова. Сам бывший силовик эти обвинения отрицает.