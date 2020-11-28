За два дня амурчане отдали мошенникам 9,5 миллиона рублей

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Полиция и другие ведомства Амурской области, включая СМИ, регулярно рассказывают о разных видах обмана, предупреждают о различных «выгодных» предложениях и убедительно просят никому не предоставлять информацию о своих банковских картах и счетах. Но амурчане продолжают попадаться в ловушку, сообщает управление МВД по Амурской области.



Только за эти два дня в Приамурье зарегистрировано 17 фактов краж с банковских карт и обманов с использованием Интернета и мобильной связи. Амурчане пополнили счета мошенников на 9,5 миллионов рублей.

— Ни один банк и ни одна служба безопасности не будет звонить клиенту и спрашивать его персональные данные по картам и счетам, требовать перевести деньги на безопасный счёт. Если собеседник задает подобные вопросы, предлагает через банкомат осуществить такую операцию, кладите трубку. Для уточнения информации вручную наберите номер телефона, указанный на оборотной стороне вашей банковской карты, — напоминает пресс-служба амурской полиции.

Так, 30-летняя благовещенка разместила в Интернете объявление о продаже покрывала. С ней связался «покупатель» и сообщил, что отправит деньги, но покупку нужно будет передать курьером. После чего он скинул ссылку для получения перевода. Женщина зашла по ней для подтверждения оплаты, ввела данные банковской карты, но сумма, которая должна была зачислиться - списалась. Следом пришло сообщение с неизвестного номера с еще одной ссылкой, якобы возвратом денежных средств, а следом еще одна для обращения за помощью в тех поддержку. После того, как потерпевшая прошла по всем ссылкам у неё списалось около 30 тысяч рублей, а «покупатель» перестал выходить на связь.

Другой благовещенец решил заработать на бирже. Он нашел в интернете сайт брокерской компании, зарегистрировался на нем. С ним тут же связался менеджер, объяснил условия заработка на данной платформе. В течение 1 месяца амурчанин сделал ставки на сумму свыше 2-х миллионов рублей. Получив приличную прибыль, он решил вывести из оборота все деньги. Однако работник компании сообщил о необходимости оплатить налог 1 миллион 700 тысяч рублей. Когда потерпевший отказался от взноса этой суммы, ему пояснили что закроют счет. В итоге никаких денег он не получил и обратился в полицию.

В остальных случаях потерпевшим звонили сотрудники банков и сообщали о попытке снятия их денежных средств со счета. Перепуганные граждане снимали свои сбережения и перекладывали на «безопасные счета». Житель Тындинского района таким образом лишился более 5 миллионов.

В другой ситуации сотрудник кредитной организации сообщал о кредите, оформленном мошенниками. Для аннулирования заявки, доверчивые амурчане в приложении или на сайте банка оформляли заявку на кредит. Потом шли в ближайший банкомат, снимали деньги и клали на счет, который указывал звонивший, для погашения кредита. Жительница областного центра после таких манипуляций осталась должна банку около 200 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.