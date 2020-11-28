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28ноября
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сегодня, 10:35 1

В Приамурье осуждённые к принудительным работам будут платить за проживание в исправительном центре

В Приамурье осуждённые к принудительным работам будут платить за проживание в исправительном центре
Фото: пресс-служба УФСИН России по Амурской области

Исправительный центр для осуждённых к принудительным работам появится на базе исправительной колонии номер 8. В такой участок будут трудоустроены осужденные на различные работы, сообщает пресс-служба УФСИН России по Амурской области.

Участок сможет принять одновременно 25 человек. Сейчас в помещениях центра идёт ремонт, который планируют закончить до конца года. Уже купили необходимую мебель и бытовую технику.

Людей трудоустроят на различных производственных предприятиях Благовещенска. Из заработной платы будут удерживать суммы, установленные приговором суда. За счёт собственных средств люди будут обеспечивать себя одеждой, обувью и питанием, ежемесячно оплачивать расходы на оплату коммунально-бытовых услуг.

Такой вид наказания является альтернативой лишению свободы. Цель – привлечь осужденного к оплачиваемому труду. В центре будут проживать осуждённые на срок от двух месяцев до пяти лет - за преступления небольшой и средней тяжести, либо за совершение тяжкого преступления впервые, а также те, кому суд смягчил наказание.

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#закон

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    2 часа назад

    ну вот.возрождение традиций. крепостничество с последующим переходом в кабалу по прайсу фсин)

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