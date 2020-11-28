В Приамурье осуждённые к принудительным работам будут платить за проживание в исправительном центре

Фото: пресс-служба УФСИН России по Амурской области

Исправительный центр для осуждённых к принудительным работам появится на базе исправительной колонии номер 8. В такой участок будут трудоустроены осужденные на различные работы, сообщает пресс-служба УФСИН России по Амурской области.



Участок сможет принять одновременно 25 человек. Сейчас в помещениях центра идёт ремонт, который планируют закончить до конца года. Уже купили необходимую мебель и бытовую технику.

Людей трудоустроят на различных производственных предприятиях Благовещенска. Из заработной платы будут удерживать суммы, установленные приговором суда. За счёт собственных средств люди будут обеспечивать себя одеждой, обувью и питанием, ежемесячно оплачивать расходы на оплату коммунально-бытовых услуг.

Такой вид наказания является альтернативой лишению свободы. Цель – привлечь осужденного к оплачиваемому труду. В центре будут проживать осуждённые на срок от двух месяцев до пяти лет - за преступления небольшой и средней тяжести, либо за совершение тяжкого преступления впервые, а также те, кому суд смягчил наказание.