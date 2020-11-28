В Благовещенске построят ещё один картодром

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В Благовещенске планируют создать картодром с детским спортивно-тренировочным центром. Как сообщает пресс-служба мэрии областного центра, заниматься спортом смогут дети от 5 лет и старше.



Проект за счёт частных инвестиций намерена реализовать федерация автомобильного спорта Амурской области. Земельный участок, на котором собираются построить трассу, расположен в районе авторынка. Сейчас идёт подготовка к аукциону.

На этой неделе депутаты Благовещенской городской думы внесли изменения в правила землепользования и застройки. Участок включили в территориальную зону центра деловой, производственной и коммерческой активности промышленно­ коммунальных районов. Это позволит использовать его под площадку для занятий спортом.

— Поступило обращение инициативной группы о предоставлении земельного участка, который сегодня не востребован в городе Благовещенске. Речь идет об асфальтированной территории в районе бывшего авторынка по улице Воронкова, которая в настоящее время пустует. На комиссии по Правилам землепользования и застройки города Благовещенска было принято решение о том, что данную территорию возможно использовать под картинг-трассу, — рассказал председатель комитета по вопросам экономики, собственности и ЖКХ Благовещенской городской думы Константин Ельцов.

После решения земельных вопросов начнутся работы по обустройству площадки. Картинг-трасса станет первым специализированным объектом в Благовещенске, где смогут тренироваться юные гонщики от 5 до 13 лет. По эскизному проекту территорию картодрома огородят и заасфальтируют. На площадке появится сама трасса с несколькими виражами, контрольно-пропускной пункт, трибуна для зрителей, парковка, пит-лейн, гостевая парковка, судейские посты, площадка для медиков и спасателей, подиум для награждения, площадка для проведения выставок.

— Программа обучения будет рассчитана на детей от 5 лет и старше. Поэтому мы искали такой участок, чтобы дети могли добираться на занятия на рейсовых автобусах. Проект не предусматривает появления капитальных строений, мы планируем обустроить площадку для организации тренировочного процесса. Сделаем трассу, разобьем ее на сектора, и по секторам ребята будут проходить обучение, отрабатывать прохождение определенных виражей, — рассказал Анатолий Ветров, председатель федерации автомобильного спорта Амурской области.

Сейчас в Благовещенске около 10 детей в возрасте до 13 лет занимаются спортивным картингом. Специализированная тренировочная база позволит большему количеству детей заниматься спортом.

— Для проведения занятий мы планируем закупить картинги, чтобы их не приходилось покупать родителям. Ребята будут приходить, пробовать себя в этом виде спорта и уже в дальнейшем самые способные смогут заниматься на более профессиональном уровне. Картинг – это основа любого автоспорта, это база, которая питает автоспорт. Все наши автоспортсмены начинали с картинга, — отметил Анатолий Ветров.