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Выбор читателей за 27 ноября

Выбор читателей за 27 ноября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 27 ноября.

В Благовещенске неизвестный избил мужчину дубинкой

В Благовещенске вечером 26 ноября очевидцы засняли конфликт возле одного из зданий в центре города, сообщает паблик @kriminal.blg. Как видно на записи, мужчина в форме избивает другого, лежащего перед ним.

Хореограф из Благовещенска стала победительницей международного конкурса красоты

Артистка и хореограф шоу-балета «Максимум» Анжелика Шумова стала победительницей конкурса Miss Fashion Universe. Девушка получила корону в категории «миссис» — это замужние женщины, у которых есть дети.

Мужчина из Хабаровска убил сына за отказ вынести мусор

Суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима жителя Хабаровского края, который застрелил из охотничьего ружья своего 12-летнего сына.

В Благовещенске задерживаются сроки сдачи соцобъектов

Мэр города Олег Имамеев побывал на территории социальных объектов, которые вызывают беспокойство в связи с угрозой нарушения сроков работ. Подрядные организации, ответственные за выполнение работ на объектах, начали работы в сентябре текущего года, однако ход работ не соответствует графику.

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#Обзор #интернет #СМИ

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