Выбор читателей за 27 ноября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 27 ноября.

В Благовещенске вечером 26 ноября очевидцы засняли конфликт возле одного из зданий в центре города, сообщает паблик @kriminal.blg. Как видно на записи, мужчина в форме избивает другого, лежащего перед ним.

Артистка и хореограф шоу-балета «Максимум» Анжелика Шумова стала победительницей конкурса Miss Fashion Universe. Девушка получила корону в категории «миссис» — это замужние женщины, у которых есть дети.

Суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима жителя Хабаровского края, который застрелил из охотничьего ружья своего 12-летнего сына.

Мэр города Олег Имамеев побывал на территории социальных объектов, которые вызывают беспокойство в связи с угрозой нарушения сроков работ. Подрядные организации, ответственные за выполнение работ на объектах, начали работы в сентябре текущего года, однако ход работ не соответствует графику.