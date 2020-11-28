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Преподаватели «Щукинки» подготовят одарённых подростков к «Живой классике»

Преподаватели «Щукинки» подготовят одарённых подростков к «Живой классике»

Для российских школьников преподаватели «Щукинки» проведут мастер-класс по актерскому и чтецкому мастерству. Он пройдёт в субботу, 28 ноября в 15:00 по мск (в 21:00 в Благовещенске) в группе фонда «Живая классика» в соцсетях. Полученный опыт пригодится ребятам для участия в десятом конкурсе «Живая классика».

В конкурсе нужно прочитать с выражением выученный фрагмент из классической литературы. А участники из старших классов смогут пройти прослушивание в театральный институт имени Щукина в своём регионе. Лучшие из них приедут поступать сразу на второй тур.

— Самый масштабный литературный конкурс в России отмечает 10-летие. Организаторы приготовили для участников бесплатный мастер-класс от педагогов ведущего театрального вуза страны. Специалисты в актерском мастерстве, технике речи и режиссуре проведут с подростками уникальные онлайн-занятия. Мэтры сцены научат держать внимание зрителей и не бояться выступлений, а также займутся отработкой дикции и движений, — сообщает пресс-служба конкурса юных чтецов «Живая классика».

Чтобы стать участником конкурса нужно зарегистрироваться на www.youngreaders.ru и сообщить об этом своему учителю литературы. Финалисты «Живой классики» поедут в «Артек», а суперфинал впервые пройдёт в Санкт-Петербурге.

Напомним, что регистрация на конкурс «Живая классика» началась ещё в октябре. Классный тур начнётся 1 февраля 2021 года, а суперфинал — 1 июня. Также в апреле впервые в онлайн-формате прошёл чемпионат по чтению вслух «Открой рот».

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#дети #жизнь #культура #образование

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Комментарии
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  • ВиталийН

    ВиталийН
    3 часа назад

    ПОЗИТИВНОЕ МНЕНИЕ. Полезное дело - воспользоваться специально организованным обучением. В данном случае - ремеслу актёра и мастера устного слова. В конце 19-го и начале 20-го века в Российской Империи и РСФСР выходили из печати книги по развитию человека. Весь 20-й век прошёл при внимании к НОТ (научная организация труда). В одном из классов моей школы на стене висел стенд НОТ. На текстурированную под красное дерево бумагу были наклеены быквы из ватмана: НОТ и его принципы. Люди могли бы что-то делать, если их обучить организации своего труда. НЕГАТИВНОЕ МНЕНИЕ. Актёр и чтец посылают информацию массам. Но человек должен не только давать посыл, но и накапливать информацию, преломляя её через себя. В школе ВСЕХ приучают составлять план чтения и вести читательский дневник. Ведёте ? И в свои 20-ть лет, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ... До скончания века. КОНКРЕТИКА. Вы перевели из области ощущения писание Аристотеля "Поэтика" ?

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