Преподаватели «Щукинки» подготовят одарённых подростков к «Живой классике»

В конкурсе нужно прочитать с выражением выученный фрагмент из классической литературы. А участники из старших классов смогут пройти прослушивание в театральный институт имени Щукина в своём регионе. Лучшие из них приедут поступать сразу на второй тур.

— Самый масштабный литературный конкурс в России отмечает 10-летие. Организаторы приготовили для участников бесплатный мастер-класс от педагогов ведущего театрального вуза страны. Специалисты в актерском мастерстве, технике речи и режиссуре проведут с подростками уникальные онлайн-занятия. Мэтры сцены научат держать внимание зрителей и не бояться выступлений, а также займутся отработкой дикции и движений, — сообщает пресс-служба конкурса юных чтецов «Живая классика».

Чтобы стать участником конкурса нужно зарегистрироваться на www.youngreaders.ru и сообщить об этом своему учителю литературы. Финалисты «Живой классики» поедут в «Артек», а суперфинал впервые пройдёт в Санкт-Петербурге.

Напомним, что регистрация на конкурс «Живая классика» началась ещё в октябре. Классный тур начнётся 1 февраля 2021 года, а суперфинал — 1 июня. Также в апреле впервые в онлайн-формате прошёл чемпионат по чтению вслух «Открой рот».