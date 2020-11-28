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28ноября
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сегодня, 08:30 0

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2021–2023 годы

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2021–2023 годы
Фото: pixabay.com

В Госдуме приняли закон о федеральном бюджете на 2021-2023 годы. В основу документа легли послания президента, планы развития страны и поддержки регионов. Больше всего средств уйдёт на социальную политику и развитие пенсионной системы.

— Пандемия принесла кризис в экономику России и мира. Президент сделал всё, чтобы социальные обязательства выполнялись за счёт государства, а не за счёт людей. Увеличились расходы на здравоохранение. Это те деньги, которые могли пойти в другие отрасли, но сегодня нужно думать о людях, спасать их, — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что в рамках трёхсторонней комиссии за два чтения по регионам распределили два триллиона 717 миллиардов рублей. Это 95% от всего объема ассигнований на 2021 год. В том числе на выравнивание бюджетной обеспеченности — 718,3 миллиарда рублей. Направлены средства и на повышение зарплаты бюджетных работников — 90 миллиардов.

В следующем, 2021 году на почти 19 триллионов доходов придётся 21,5 триллионов расходов. Специалисты спрогнозировали объем ВВП: 115,53 триллионов рублей.

На реализацию восьми федеральных целевых программ потратят 251,7 миллиардов рублей. На ЖКХ выделят 322,5 миллиарда, на образование — 1,08 триллиона и на здравоохранение — 1,12 триллиона. Почти в три раза больше выделят на развитие пенсионной системы — 3,5 триллиона, а больше всего средств уйдёт на социальную политику — 5,6 триллионов.

Напомним, что бюджет Приамурья в 2021 году ждёт почти 78 миллиардов рублей. Также в столице Приамурья начались публичные слушания по проекту бюджета города на следующие три года. Впервые за шесть лет бюджет города на следующий год будет дефицитным. Доходы составят 9,2 миллиарда рублей, а расходы – 9,3 миллиарда. Половина бюджета Благовещенска уйдёт на социальную сферу, отмечал Олег Имамеев.

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#коронавирус #российская власть

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