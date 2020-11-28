Гороскоп 28 ноября: Весам не стоит поддаваться на провокации, а Козерогу смогут свернуть горы

Восход Солнца: 08:03

Заход Солнца: 16:31

Солнце в Стрельце.

Овен. Вы сможете проявить активность и обойти на поворотах всех конкурентов. Но, предупреждают астрологи, опасайтесь собственных опрометчивых решений.

Телец. У вас появится шанс избежать наказания за ошибку. Некоторые Тельцы смогут наладить отношения с человеком, которого обидели.

Близнецы. С близкими людьми сдерживайте эмоции, не срывайтесь, вы ведь можете, если сильно хотите! День отметится возрастанием творческого потенциала, вам в голову будут приходить великолепные идеи, да и обстоятельства позволят их вскоре реализовать.

Рак. Придется выделить время на ответственную работу, во время которой недопустимо отвлекаться. Не следует вступать в споры, которые вас не касаются. Дорожите репутацией спокойного и уравновешенного человека.

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Лев. Постарайтесь избегать откровенного неуважения в разговорах с оппонентами. Берегите силы и энергию. Скоро вы сможете направить её в нужное русло.

Дева. Не исключено, что вам не хватит терпения, чтобы построить партнерские отношения с коллегами по работе. Держитесь на расстоянии от конфликтов, которые вас не касаются.

Весы. Будьте доброжелательными и не поддавайтесь на провокации, тогда и день пройдет со знаком «плюс», и вы останетесь довольны собой и окружающими людьми. Сфера личных взаимоотношений сегодня порадует стабильностью — родственники усердно учатся компромиссу, а ваши воздыхатели скромно стоят в сторонке.

Скорпион. На горизонте появится человек, который проявит к вам интерес и сделает интересное финансовое предложение. Нужно брать инициативу в свои руки и добиваться того, чего хотите. В личной жизни могут произойти перемены к лучшему.

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Стрелец. Не думайте о плохом, никому не желайте зла, иначе сами от этого пострадаете. Звезды советуют окружить себя людьми, которые могут поделиться не только знаниями, но и жизненным опытом. Порядок в мыслях и делах пойдет вам на пользу.

Козерог. Звёзды одобрительно кивают и советуют вам не терять бодрости духа — с вашей активностью можно и горы свернуть, и моря переплыть. Но сегодня подвиги не нужны, достаточно быть рядом с любимыми домочадцами. Родственники оценят вашу заботу и обязательно захотят вас отблагодарить — готовьтесь к сюрпризам.

Водолей. Сдерживайте свои эмоции и порывы, ничего хорошего эмоциональный всплеск вам не принесет. Постарайтесь взвешивать каждое свое слово, а на критику в свой адрес реагировать сдержанно.

Рыбы. Перенесите на другой день неприятные встречи, вам будет сложно держать чувства и эмоции при себе в этот раз. Используйте каждую минуту свободного времени для отдыха.

Астролог: Вальдемар Небоходцев