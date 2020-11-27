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27 ноября 2020, 23:03 17

Амурские золотодобытчики недовольны высокими штрафами за загрязнение рек

Амурские золотодобытчики недовольны высокими штрафами за загрязнение рек

В интернете гуляет аудиозапись. На ней, предположительно, представитель правительства Амурской области ведёт «острый» разговор с представителями одной из золотодобывающих компаний. Золотодобытчики недовольны высокими штрафами за загрязнение рек.

Как стало известно редакции Амур.инфо, губернатор региона Василий Орлов уже обратился в природоохранную прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации.

Напомним, в начале октября губернатор Приамурья поднял вопрос о недобросовестных недропользователях, которые наносят серьёзный ущерб экологии региона. Василий Орлов призвал ужесточить федеральное законодательство для борьбы с экологическими нарушениями, а также загрязнением водных объектов. Буквально вчера стало известно, что нерадивые амурские золотодобытчики заплатили 43 миллиона штрафа за ущерб рекам.

ИА «Амур.инфо» продолжит следить за развитием событий.

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#губернатор #природа #производство #экология

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Комментарии
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  • Denissekopov65

    Denissekopov65
    1 час назад

    Вот это оборзели, губят нашу природу да ещё и недовольны штрафами

  • Denissekopov65

    Denissekopov65
    1 час назад

    И правильно что им по полной устроили

  • Раиса Романова

    Раиса Романова
    1 час назад

    добыча есть во многих странах, но человеческое отношение увы не везде! надо бы понимать что они тут гости и возможно просто почеловечески относиться!!

  • Яна Столярова

    Яна Столярова
    1 час назад

    И правильно что их пресанули, а то ишь ты какие, запели соловьем, дорого им. пришли сюда тупо сгрести денег и получается что деньги жалко а природу и реки наши не жалко, пусть платят теперь по полной всё им правильно сказали

  • Диана210998

    Диана210998
    1 час назад

    Да что вы говорите, штрафы им высокие, а как пакостить людям это нормально???

  • Диана210998

    Диана210998
    1 час назад

    они чисто наживаются и чхать хотели даже ответить за свои поступки не могут

  • Polzovatel39

    Polzovatel39
    1 час назад

    А вот любопытная подробность https://www.youtube.com/watch?v=XZsE5QxKr-M&feature=youtu.be

  • Juliakopilenok

    Juliakopilenok
    1 час назад

    МНОГО ИМ?? да это ещё мало! надо заставить вообще восстанавливать за свой счёт всё что загубили

  • ekaterin4sokolova93

    ekaterin4sokolova93
    1 час назад

    губер топит за свою землю, сам на ней родился и должен понимать что это просто свинство

  • 1Стасян Киреев1

    1Стасян Киреев1
    1 час назад

    Серьезно? Много? Вот реально смешно, я бы даже не слушал и не объяснял ничего просто гнал в шею и ещё бы куда повыше сообщил чтобы им вообще работу тогда не давали..

  • Тихомиров1977

    Тихомиров1977
    1 час назад

    такая добыча никому не нужна, а этих умников штрафовать и штрафовать для них всё правильно сделано

  • lyugrigorjeva

    lyugrigorjeva
    1 час назад

    Я бы тупо постыдилась ещё идти и чето клянчить, неприятно абсолютно от этой ситуации. Натворили дел а теперь им кто-то должен идти на встречу? Этого не будет

  • Амурские Башни

    Амурские Башни
    1 час назад

    https://youtu.be/XZsE5QxKr-M

  • Амурские Башни

    Амурские Башни
    1 час назад

    https://youtu.be/XZsE5QxKr-M

  • Амурские Башни

    Амурские Башни
    1 час назад

    Послушайте полную версию

  • serroz

    serroz
    1 час назад

    Что-то много ботов повылазило

  • aleun

    aleun
    20 минут назад

    Что касается рассыпного золота.

    Его как добывали одним и тем же способом 20-30-50 лет назад, так и добывают сейчас. Ничего не поменялось! Ну разве что техника немного совершеннее стала и позволяет добывать то, что раньше в отвалы уходило. Как использовали воду из водоемов, так и используют. Как сливали муть в реки, так и сливают. Все было в порядке вещей, все само собой разумеющимся. Без этого ни как, нет других способов добычи. Просто раньше интернетов не было, а сейчас у все вдруг гражданская позиция, типа... Все в интернете, все вдруг стали борцами за экологию. Повторюсь - раньше ни кто на это внимания не обращал...

    Сейчас природоохранка превратилась в узаконенный рекет. Штрафы конские! Нашли в десяти километрах ниже по течению дохлую рыбешку, не понять отчего покинувшую сей мир... Кто там ближайший золотодобытчик? Получи штраф в два-три ляма! Некоторые золотодобытчики из-за штрафов балансируют на грани выживаемости, кое как концы с концами сводят.

    С рудным золотом сложнее. Там действительно вреда больше, но и рудной добычей занимаются в основном большие компании и порядка там тоже больше.

    Самая безобразная добыча у китайцев. Им вообще на все на**ать! Самые варварские способы добычи с применением химии и т.д.. Что надо запретить - так это золотодобычу китайскими компаниями или с китайскими финансами.

    И еще, посмотрите на то, на чем катаются природоохранные чиновники, в каких домах или квартирах живут, где отдыхают, ну и т.д.. Все станет понятно!

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