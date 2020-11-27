Амурские золотодобытчики недовольны высокими штрафами за загрязнение рек

В интернете гуляет аудиозапись. На ней, предположительно, представитель правительства Амурской области ведёт «острый» разговор с представителями одной из золотодобывающих компаний. Золотодобытчики недовольны высокими штрафами за загрязнение рек.

Как стало известно редакции Амур.инфо, губернатор региона Василий Орлов уже обратился в природоохранную прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации. Напомним, в начале октября губернатор Приамурья поднял вопрос о недобросовестных недропользователях, которые наносят серьёзный ущерб экологии региона. Василий Орлов призвал ужесточить федеральное законодательство для борьбы с экологическими нарушениями, а также загрязнением водных объектов. Буквально вчера стало известно, что нерадивые амурские золотодобытчики заплатили 43 миллиона штрафа за ущерб рекам. ИА «Амур.инфо» продолжит следить за развитием событий.

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