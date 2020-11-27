Режим самоизоляции для амурчан старше 65 продлён до 28 декабря

Оперативный штаб Амурской области принял решение продлить режим самоизоляции для жителей региона, которым больше 65 лет. Это не означает дополнительных ограничений.

— Самоизоляция обязательна для неработающих граждан старше 65 лет, беременных и лиц, имеющим лор-заболевания, — уточнила министр юстиции Амурской области Елена Акименко. В пресс-службе правительства региона отметили, что продление режима самоизоляции означает, что работающие граждане старше 65 смогут продлить свои больничные листы.

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