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27ноября
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сегодня, 20:55 1

Режим самоизоляции для амурчан старше 65 продлён до 28 декабря

Режим самоизоляции для амурчан старше 65 продлён до 28 декабря
Фото: pixabay.com

Оперативный штаб Амурской области принял решение продлить режим самоизоляции для жителей региона, которым больше 65 лет. Это не означает дополнительных ограничений.

— Самоизоляция обязательна для неработающих граждан старше 65 лет, беременных и лиц, имеющим лор-заболевания, — уточнила министр юстиции Амурской области Елена Акименко.

В пресс-службе правительства региона отметили, что продление режима самоизоляции означает, что работающие граждане старше 65 смогут продлить свои больничные листы.

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#коронавирус #здоровье #областная власть

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Комментарии
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  • Petta

    Petta
    26 минут назад

    А почему не до 31? Чтобы на корпоративы сходили?

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