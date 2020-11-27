В Приамурье зафиксировано 156 новых случаев коронавируса

По данным амурского управления Роспотребнадзора, у большинства пациентов заболевание протекает в виде обычной вирусной простуды.

— У 124 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (80 процентов), у 11 – бессимптомно (7 процентов), у 21 – в виде пневмонии (13 процентов), — уточнили в ведомстве.

В общей сложности в регионе зарегистрировано 10914 случаев коронавирусной инфекции. В 8113 случаях пациенты выздоровели, в 98 — погибли.