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27ноября
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сегодня, 18:29 0

В Приамурье зафиксировано 156 новых случаев коронавируса

В Приамурье зафиксировано 156 новых случаев коронавируса
Фото: pixabay.com

По данным амурского управления Роспотребнадзора, у большинства пациентов заболевание протекает в виде обычной вирусной простуды.

— У 124 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (80 процентов), у 11 – бессимптомно (7 процентов), у 21 – в виде пневмонии (13 процентов), — уточнили в ведомстве.

В общей сложности в регионе зарегистрировано 10914 случаев коронавирусной инфекции. В 8113 случаях пациенты выздоровели, в 98 — погибли.

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#коронавирус #здоровье

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