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27ноября
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сегодня, 19:09 1

Из аварийного жилья в Приамурье расселяют с опережением графика

Из аварийного жилья в Приамурье расселяют с опережением графика
Фото: pixabay.com

О работе в текущем году и дальнейших планах рассказал в ходе онлайн пресс-конференции заместитель министра ЖКХ региона Анатолий Бубнов.

С начала 2020 года было запланировано расселить 12,5 тысяч квадратных метров. К настоящему времени удалось выполнить план на 9,5 тысяч квадратных метров, а это порядка 500 амурчан, или почти 250 семей. Темпы выполнения программы позволяют надеяться на превышение плановых показателей до конца года, заявил замминистра.

Программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда реализуется в Приамурье с 2009 года. За 12 лет работы было расселено около 300 тысяч квадратных метров аварийного жилья, новые квартиры получили 17 тысяч амурчан. В целях реализации программы уже потрачено почти 11 миллиардов рублей.

В реализации программы достигнуты большие успехи. Если на момент начала работы регион занимал 5 место по площади аварийного жилья в стране, то сейчас Амурская область входит в список 30 лучших регионов по масштабам переселения.

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#ЖКХ #областная власть

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Комментарии
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  • karlik nos

    karlik nos
    1 час назад

    Это агония....

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