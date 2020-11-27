Наталья Дрожжина присвоила себе звания заслуженной артистки и проректора университета МВД

Вероятно, лживые регалии Дрожжина использовала, чтобы втираться в доверие к звёздам и для махинаций с их недвижимостью, в которых подозревают её с мужем-юристом Михаилом Цивиным.

Одна из бывших сотрудниц Академии управления МВД выступила на передаче «Пусть говорят» и рассказала о том, что Дрожжина никогда там не работала. Выяснилось, что актриса просто была частым гостем вуза, когда туда стали приглашать различных звезд. Они с Цивиным не пропускали ни одного мероприятия. Женщина рассказала, что никаких постов и даже почетных званий у Дрожжиной в Академии не было.

Актриса также не раз заявляла, что является заслуженной артисткой России. Однако и это оказалось ложью.

Для получения этого звания требуется указ, подписанный президентом России. А такого документа о награждении Дрожжиной не существует.

Новые факты об обманувшей ее доверие актрисы потрясли вдову Алексея Баталова. Она призналась, что верила словам Натальи Дрожжиной, потому что та рассказывала о дружбе с Никитой Михалковым.