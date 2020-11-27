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Суббота будет ветренной: прогноз погоды на 28 ноября

Суббота будет ветренной: прогноз погоды на 28 ноября
Фото: pixabay.com

По сообщению Амурского гидрометцентра, 28 ноября в Приамурье сохранится ветреная погода без осадков. Столбик термометра ночью по покажет -15°С...-20°С, местами по крайним районам севера до -30°С. Днём температура воздуха -8°С...-13°С, по северо-западу и северо-востоку -15°С...-20°С.

По югу области переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Ветер ночью северо-западный, днём западный и юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью -13°С...-18°С, днём -3°С...-8°С.

В Белогорске и Свободном ясно, осадков не ожидается. Днём температура -9°С...-11°С, ночью -14°С...-16°С. В Белогорске ветер северо-западный 3-6 метров в секунду, в Свободном порывы ветра могут достигать 9 метров в секунду.

В Завитинске, Райчихинске, Архаре ясно, без осадков. Днём температура -10°С...-11°С, ночью -15°С...-17°С, ветер северо-западный 3-9 метров в секунду.

В Шимановске днём ясно, осадков не ожидается. Температура днём -10°С...-11°С, ночью -14°С...-16°С, ветер северо-западный 3-9 метров в секунду.

В Зее переменная облачность, без осадков. Температура днём -10°С...-11°С, ночью -14°С...-17°С, ветер северо-западный 3-9 метров в секунду.

В Сковородине ясно, без осадков. Днём воздух прогреется до -9°С, ночью температура -14°С...-16°С. Ветер северо-западный с порывами до 11 метров в секунду.

В Тынде ясно. Днём воздух прогреется до -10°С, ночью похолодает до -18°С. Ветер западный, к вечеру усилится до 8 метров в секунду, сообщает gismeteo.ru.

В Благовещенске ясно. Температура воздуха ночью -13°С...-15°С, днём -6°С...-8°С. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду.

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