Суббота будет ветренной: прогноз погоды на 28 ноября

По югу области переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Ветер ночью северо-западный, днём западный и юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью -13°С...-18°С, днём -3°С...-8°С.

В Белогорске и Свободном ясно, осадков не ожидается. Днём температура -9°С...-11°С, ночью -14°С...-16°С. В Белогорске ветер северо-западный 3-6 метров в секунду, в Свободном порывы ветра могут достигать 9 метров в секунду.

В Завитинске, Райчихинске, Архаре ясно, без осадков. Днём температура -10°С...-11°С, ночью -15°С...-17°С, ветер северо-западный 3-9 метров в секунду.

В Шимановске днём ясно, осадков не ожидается. Температура днём -10°С...-11°С, ночью -14°С...-16°С, ветер северо-западный 3-9 метров в секунду.

В Зее переменная облачность, без осадков. Температура днём -10°С...-11°С, ночью -14°С...-17°С, ветер северо-западный 3-9 метров в секунду.

В Сковородине ясно, без осадков. Днём воздух прогреется до -9°С, ночью температура -14°С...-16°С. Ветер северо-западный с порывами до 11 метров в секунду.

В Тынде ясно. Днём воздух прогреется до -10°С, ночью похолодает до -18°С. Ветер западный, к вечеру усилится до 8 метров в секунду, сообщает gismeteo.ru.

В Благовещенске ясно. Температура воздуха ночью -13°С...-15°С, днём -6°С...-8°С. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду.