В Благовещенске продолжают выявлять нарушения масочного режима

В столице Приамурья продолжаются рейды по предприятиям потребительского рынка. Комиссия проверяет соблюдение ограничений в период пандемии. На этой неделе проверили около 80 предприятий. Это торговые центры, магазины и предприятия общепита. Всего выявили шесть нарушений.

Вчера, 26 ноября, четыре посетителя двух торговых центров нарушили масочный режим. А остальные два нарушения — отсутствие журналов дезинфекции и термометрии в барах.

— На всех нарушителей составлены протоколы по факту «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения». Рейды по объектам потребительского рынка в Благовещенске будут продолжаться, — сообщили в пресс-службе администрации города Благовещенска.

Напомним, что с начала введения ограничительных мер составили более 1 320 протоколов на общую сумму штрафов более четырёх миллионов рублей. Около тысячи выписали на физических лиц, почти 300 — на ИП. Остальные — на должностных и юридических лиц.