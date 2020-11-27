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27ноября
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сегодня, 18:20 0

Амурский Роспотребнадзор: мы знаем о корпоративах за закрытыми дверями

Амурский Роспотребнадзор: мы знаем о корпоративах за закрытыми дверями
Фото: pixabay.com

В амурском управлении Роспотребнадзора сообщили о продолжающихся нарушениях масочного режима. В частности, в ведомстве отметили недопустимость массовых гуляний.

— За неделю в области обследовано 238 объектов, из них в 127 из них нашли те или иные нарушения. Это составляет 23 процентов, на прошлой неделе было 13 процентов. Мы прекрасно знаем и читаем в социальных сетях объявления о корпоративах за закрытыми дверями после 21:00. В текущей сложной ситуации с заболеваемостью коронавирусом это недопустимо. Рейды будут усилены, — заявила руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.

Между тем, в Роспотребнадзоре отметили снижение темпов роста заболеваемости коронавирусом. На 47 неделе года новых случаев было 1124, на 48-й – 1092. Однако успокаиваться ещё рано, считают эпидемиологи. В Благовещенске отмечается тенденция к росту заболеваемости, отмечается резкий рост в Михайловском районе, в Зейском, Селемджинском, Сковородинском, Серышевском районе, Белогорске и Шимановске также ситуация неблагополучная.

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#коронавирус #здоровье

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