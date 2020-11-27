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27ноября
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На Амуре летняя кета и горбуша не успевают нереститься

На Амуре летняя кета и горбуша не успевают нереститься

В Хабаровском крае в низовьях Амура летняя кета и горбуша не успевает нереститься, её добывают в промышленном масштабе. В итоге до людей на притоках Амура рыба не доходит. Мониторинг доказал необходимость запрета на промышленный лов летних лососей в Амуре минимум на пять лет.

В WWF России считают, что формировать квоты на вылов лососевых в Амуре необходимо по результатам мониторинга нерестилищ. Поэтому уже третий год подряд в Хабаровском крае проверяют заполнение нерестилищ осенней кеты. А с прошлого года ещё и летней кеты и горбуши в низовьях Амура.

— Учёные и добровольцы со специальным оборудованием провели учёт отнерестившихся рыб и контрольных нерестилищ. Добровольцы из коренных малочисленных народов хорошо знают расположение нерестилищ. А сами добровольцы отметили тонкости работы учёных и зафиксировали маршруты для выездов, — рассказала координатор проектов Амурского филиала WWF России по особо охраняемым природным территориям Ольга Чеблукова.

В этом году промысловикам разрешили добыть в низовьях Амура более трёх тысяч тонн горбуши и более 1,8 тысяч тонн летней кеты. Однако рыбакам удалось освоить 30% от разрешённого количества горбуши, и 4% — летней кеты.

— Лососи — важная часть экосистемы и традиционная пища коренных малочисленных народов Севера. В этом году летней рыбы очень мало, а в прошлом — не было совсем. Мониторинг доказал необходимость запрета на промышленный лова летних лососей в Амуре минимум на пять лет. Каждая самочка — это 2500 икринок, будущих рыбок. Поэтому больше охранять нерестилища и ужесточать наказания нарушителям. Однако эти меры не сработают, если у населения не будет возможности вести законный лов около населённых пунктов под контролем правоохранительных органов, — рассказала президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края Любовь Одзял.

В бассейне Амура в этом году лов разрешили с 11 июня по 11 июля, но без плавных сетей. Однако рыболовецкие предприятия регулярно нарушали этот запрет под прикрытием любительского рыболовства. Такие действия пресекла Амурская бассейновая природоохранная прокуратура, сообщили в пресс-службе WWF России.

Напомним, что для пополнения популяции рыб в реку Зея регулярно выпускают мальков осётра и сазана. А в конце октября амурское предприятие подозревали в браконьерском промысле осетровой рыбы.

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#животные

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