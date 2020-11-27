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27ноября
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сегодня, 17:19 0

Сергей Соседов предложил жалующимся на бедственное положение артистам начать продавать свои яхты и виллы

Сергей Соседов предложил жалующимся на бедственное положение артистам начать продавать свои яхты и виллы
Фото: smi2.ru

Многие артисты в последнее время всё чаще заявляют о бедственном положении. На потерю доходов пожаловались Валерий Меладзе, Иосиф Пригожин, Лолита Милявская и другие звёзды. Но музыкальный критик Сергей Соседов уверен, что эстрадные артисты преувеличивают свои беды, сообщает «Пятый канал».

По словам Соседова, знаменитости никогда не «выживали», а всегда жили роскошно, даже в 90-е. Критик уверен, что современные артисты лишь рассказывают сказки о своём бедственном положении.

Как считает Соседов, выживают люди, которые живут на 15-20 тысяч рублей пенсии или зарплаты, но никак не артисты.

Критик уверен, что жалующимся на трудное финансовое положение артистам стоит обратить внимание на своё имущество и начать продавать свои виллы, яхты, машины и дома за границей.

Однако певица Лолита Милявская уверена, что её коллеги жалуются не на собственное бедственное положение и нехватку денег. Певица говорит о том, что без заработков с концертов артисты не могут выдавать зарплаты своим сотрудникам и музыкантам.

Елена Воробей отметила, что хуже всего сейчас артистам, которые не появляются на телевидении каждый день. Пародистка просит помощи для театральных актеров, которые играют в малом количестве спектаклей и лишились основной работы из-за сокращения мест в зале.

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#финансы #шоу-бизнес

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