Сергей Соседов предложил жалующимся на бедственное положение артистам начать продавать свои яхты и виллы

По словам Соседова, знаменитости никогда не «выживали», а всегда жили роскошно, даже в 90-е. Критик уверен, что современные артисты лишь рассказывают сказки о своём бедственном положении.

Как считает Соседов, выживают люди, которые живут на 15-20 тысяч рублей пенсии или зарплаты, но никак не артисты.

Критик уверен, что жалующимся на трудное финансовое положение артистам стоит обратить внимание на своё имущество и начать продавать свои виллы, яхты, машины и дома за границей.

Однако певица Лолита Милявская уверена, что её коллеги жалуются не на собственное бедственное положение и нехватку денег. Певица говорит о том, что без заработков с концертов артисты не могут выдавать зарплаты своим сотрудникам и музыкантам.

Елена Воробей отметила, что хуже всего сейчас артистам, которые не появляются на телевидении каждый день. Пародистка просит помощи для театральных актеров, которые играют в малом количестве спектаклей и лишились основной работы из-за сокращения мест в зале.