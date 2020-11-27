Амурский центр ГЗ и ПБ: «Пожарный пост в Грибском сокращать не собирались, без защиты от огня люди не останутся»

— Мы официально заявляем, что в селе Грибском Благовещенского района сокращение пожарного поста не планируется. В учреждение запросов, как официальных, так и устных, по этой проблеме не поступало. Если у депутата Грибского сельсовета есть информация о сокращении поста, мы просим ею поделиться, — рассказали в центре.

Не соответствуют действительности, по заявлению ведомства, и данные с изначальной численностью поста.

— Пожарный пост в Грибском был создан в 2009 году, численность его сотрудников составляла девять человек. В 2012 году штат был сокращен до пяти, а в 2020-м увеличен до шести человек. Из этого следует, что штат пожарного поста никогда не составлял 15 человек, как об этом говорит депутат, — объяснили в Амурском центре ГЗ и ПБ. — На самом деле в настоящий момент на посту наблюдается дефицит кадров – недавно уволились двое сотрудников, пришедших весной этого года. Открыты вакансии «пожарного», и отбор кандидатов уже ведется.

В центре также подтвердили, что пожарные поста Грибского противопожарной службы области обслуживают шесть населенных пунктов Благовещенского района с населением около 4 тысяч человек и первыми прибывают к месту возгорания в пределах своей зоны ответственности.

— Им на подмогу всегда привлекаются дополнительные подразделения – дежурные караулы пожарной части № 41 села Усть-Ивановки и ПЧ-12 города Благовещенска. Это говорит о том, что караул Грибского пожарного поста никогда не работает в одиночку на возгорании, — подчеркнули специалисты ведомства.

В распоряжении редакции также оказался ответ заместителя председателя правительства Амурской области Александра Нестеренко главе администрации Грибского сельсовета. Глава поднимал вопрос о начислении и выплате заработной платы работникам упомянутого поста. Из которого следует, что вопросы соблюдения трудовых прав работников находятся на особом контроле правительства региона, а на пожарный пост выехало руководство Амурского центра ГЗ и ПБ, чтобы разобраться в ситуации. В июле этого года внесли изменения в коллективный договор учреждения об установлении трехмесячного суммированного учета рабочего времени. Допсоглашения подписали все сотрудники поста.

Исходя из этого, объясняют в центре ГЗ и ПБ области, выплаты за сверхурочную работу будут начисляться не ежемесячно, а раз в квартал. В настоящее время вся переработка всем сотрудникам поста оплачена, в том числе и уволившимся.

— Также хочется подчеркнуть, что начисление заработной платы сотрудникам пожарного поста селе Грибское, по запросу депутата Сальковой, проверяли соответствующие контрольно-ревизионные финансовые органы. Нарушений не выявлено, — отметили в центре. При этом в ведомстве говорят, что средняя заработная плата по итогам 10 месяцев 2020 года по пожарной службе области составляет 35,7 тысячи рублей. Её размер зависит от стажа работы, классности, занимаемой должности, что даёт предпосылки её увеличения при изменении перечисленных параметров.

— Также хотим напомнить, что личный состав подразделений пожарной охраны не привлекается для выполнения работ, не связанных с их профессиональной деятельностью, в том числе для очистки территории населенных пунктов от травянистой растительности. В рамках взаимодействия с органами местного самоуправления пожарные по согласованию могут только контролировать профотжиг и укарауливать место его проведения, — заключили в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности.