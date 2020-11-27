Василий Орлов: «Все главы городов и районов должны ежедневно держать связь с больницами на предмет потребности в транспорте»

Фото: pixabay.com

Сегодня на заседании оперштаба главы городов и районов Амурской области доложили губернатору Василию Орлову о работе по борьбе с коронавирусной инфекцией. Сотрудников переводят на дистанционную работу, проводится санобработка транспорта, проходят рейды, сообщает пресс-служба правительства области.

Губернатор обратил особое внимание на вопросы обеспечения медучреждений транспортом.

— Все главы городов и районов должны ежедневно держать связь с больницами на предмет потребности в транспорте. Созванивайтесь с главврачами и уточняйте. Это именно то, чем мы можем помочь нашим медучреждениям в оперативном режиме. Что касается штрафов, то практика показывает, что это действенная мера. Также особое внимание — на дистанционную работу. Все главы доложат мне детально об этих вопросах на следующем заседании штаба, — сказал Василий Орлов.

Как рассказал мэр Благовещенска Олег Имамеев, за прошедшую неделю составили 30 протоколов за нарушение ограничений и прогулки несовершеннолетних без сопровождения родителей.

— Проведено совещание с органами полиции, административной комиссией, управлением по делам ГОЧС города Благовещенска по вопросу организации проведения рейдов с составлением протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ сотрудниками управления по делам ГОЧС. Направлены письма в Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Амурской области и в Главное управление МЧС России по Амурской области с просьбой организовать рейды на территории города, — рассказал Олег Имамеев.

По информации руководителей 35 крупных организаций, 965 человек перешли на дистанционную форму работы. Это составляет 10,9 процента.

Также в Благовещенске продолжается санобработка транспорта. Кроме того, дезинфекцию проводят в домах, где находятся больные с коронавирусом.

31 протокол составили на этой неделе в Белогорске. К проверкам привлекли добровольную народную дружину. Добровольцы проверяют торговые точки, несовершеннолетних в торговых центрах без сопровождения взрослых, соблюдение масочного режима в городских автобусах.