Госпиталь на базе благовещенского роддома всё-таки пришлось открыть
Власти Приамурья приняли решение открыть инфекционный госпиталь на базе благовещенского роддома. На некоторое время эту меру удалось отложить, однако количество больных коронавирусом растёт. Учреждение полностью подготовлено к приёму больных COVID-19. Здесь для пациентов есть 150 коек, набраны кадры, создана материальная база.
По словам министра здравоохранения области Светланы Леонтьевой, в Приамурье развёрнуто в общей сложности девять инфекционных госпиталей для коронавирусных больных на 1 680 коек. В 25 провизорных госпиталях подготовлено 647 коек.
В регион постоянно поступает необходимое медоборудование и лекарства, заверили в амурском минздраве, в том числе медикаменты предназначены и для больных, проходящих лечение на дому.
Рассказали в минздраве и о работе с приёмом звонков от пациентов. Многие амурчане жаловались, что порой до поликлиник сложно дозвониться.
— Работники центров раз в два дня проводят обзвон пациентов, которые находятся на амбулаторном лечении. В дальнейшем планируем звонить гражданам, которые являются носителями, и тем, кто находится на самоизоляции. Усилена работа и по приему вызовов от населения для записи на прием или приглашения врача на дом. Отдельно принимаются звонки и на горячую линию, — сообщила Светлана Леонтьева.
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