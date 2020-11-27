Госпиталь на базе благовещенского роддома всё-таки пришлось открыть

По словам министра здравоохранения области Светланы Леонтьевой, в Приамурье развёрнуто в общей сложности девять инфекционных госпиталей для коронавирусных больных на 1 680 коек. В 25 провизорных госпиталях подготовлено 647 коек.

В регион постоянно поступает необходимое медоборудование и лекарства, заверили в амурском минздраве, в том числе медикаменты предназначены и для больных, проходящих лечение на дому.

Рассказали в минздраве и о работе с приёмом звонков от пациентов. Многие амурчане жаловались, что порой до поликлиник сложно дозвониться.

— Работники центров раз в два дня проводят обзвон пациентов, которые находятся на амбулаторном лечении. В дальнейшем планируем звонить гражданам, которые являются носителями, и тем, кто находится на самоизоляции. Усилена работа и по приему вызовов от населения для записи на прием или приглашения врача на дом. Отдельно принимаются звонки и на горячую линию, — сообщила Светлана Леонтьева.