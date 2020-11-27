Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:15 4

Госпиталь на базе благовещенского роддома всё-таки пришлось открыть

Госпиталь на базе благовещенского роддома всё-таки пришлось открыть
Фото: pixabay.com

Власти Приамурья приняли решение открыть инфекционный госпиталь на базе благовещенского роддома. На некоторое время эту меру удалось отложить, однако количество больных коронавирусом растёт. Учреждение полностью подготовлено к приёму больных COVID-19. Здесь для пациентов есть 150 коек, набраны кадры, создана материальная база.

По словам министра здравоохранения области Светланы Леонтьевой, в Приамурье развёрнуто в общей сложности девять инфекционных госпиталей для коронавирусных больных на 1 680 коек. В 25 провизорных госпиталях подготовлено 647 коек.

В регион постоянно поступает необходимое медоборудование и лекарства, заверили в амурском минздраве, в том числе медикаменты предназначены и для больных, проходящих лечение на дому.

Рассказали в минздраве и о работе с приёмом звонков от пациентов. Многие амурчане жаловались, что порой до поликлиник сложно дозвониться.

— Работники центров раз в два дня проводят обзвон пациентов, которые находятся на амбулаторном лечении. В дальнейшем планируем звонить гражданам, которые являются носителями, и тем, кто находится на самоизоляции. Усилена работа и по приему вызовов от населения для записи на прием или приглашения врача на дом. Отдельно принимаются звонки и на горячую линию, — сообщила Светлана Леонтьева.

Просмотров всего: 639

#коронавирус #здоровье #медицина

распечатать


Коронавирус

Василий Орлов: «Все главы городов и районов должны ежедневно держать связь с больницами на предмет потребности в транспорте»
Общество

Дальневосточные врачи получили опыт лечения коронавируса в клиниках Москвы
В России и мире

Жителю Украины ампутировали ноги после укуса ядовитого паука на даче
В России и мире

Сергей Собянин сообщил о росте госпитализаций из-за коронавируса
Комментарии
Показать все (4)
  • Gelo-aqua59

    Gelo-aqua59
    1 час назад

    А почему нельзя было это сделать используя ресурсы военных?

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    По-моему, у военных тоже мест уже нет

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Gelo-aqua59, госпитали военных, МВД и ФСБ трогать нельзя. А то если они будут не лояльны, кто тогда поможет удержать власть...

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    1 час назад

    Наши любят сравнивать цены на электричество, ГСМ и прочее с другими регионами - соседями.

    Хабаровский край, Приморье, Сахалин - там все роддомы пустили под КОВИДников? Или мы самые выдающиеся?

Показать все (4)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь