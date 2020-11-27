Рядом со следами пропавшего в Магдагачинском районе нашли следы медведя

Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

Вчера, 26 ноября, в Магдагачинском районе возобновились поиски пропавшего мужчины, который на месяц уехал в тайгу. К поискам присоединился вертолёт Ми-8 «Амурской авиабазы», сообщает пресс-служба амурского центра ГЗ и ПБ.

На борту вертолёта вылетели группа спасателей из Зеи областного поисково-спасательного отряда, лесничий, полицейский и родственники пропавшего амурчанина. Специально из Благовещенска прибыл инструктор парашютно-десантной службы областного ПСО Виктор Петров. В случае необходимости, он должен был помочь спасателям спуститься на землю на спусковых устройствах —если не будет подходящей площадки для посадки вертолёта.

Поисковики должны были найти одну из трёх стоянок, которую не смогли найти во время поисков на вездеходе из-за отсутствия точных координат. Первое приземление произошло через полчаса: спасатели увидели между деревьями что-то вроде шалаша. Оказалось, что это небольшой летний навес, где можно укрыться от дождя.

Ещё через полчаса с воздуха в распадке заметили зимовье. Внутри строения нашли кровать, снаружи — скамейки с кастрюлями и чайником. Здесь удалось найти куртку пропавшего. Других следов не оказалось.

В третий раз вертолет приземлился в семи километрах от этого зимовья – с воздуха увидели ещё один домик. Им оказалась небольшая закрытая лежанка рядом с солонцом.

— Внутри этого объекта была одежда, одеяло, предметы утвари и тапочки, принадлежавшие потерявшемуся мужчине – их опознали родственники. Мы заметили, что к «домику» приходил зверь, возможно медведь – следы от его когтей обнаружили снаружи на обивке. Следов человека рядом не было, — рассказал начальник поисковой-спасательной группы г. Зея Амурского центра ГЗ и ПБ Александр Башев.

Вертолет в воздухе пробыл три часа, поисковикам удалось осмотреть 90 квадратных километров. Протяжённость маршрута поисково-спасательных работ составила 190 километров.

Михаил Кузьмич Гурский, житель Магдагачи, ушёл в лес 9 октября. Мужчина на месяц уехал из дома в охотничьи угодья. Когда в положенное время он не вышел на связь, родственники охотника забили тревогу. Поиски пропавшего амурчанина пока не дали результатов.