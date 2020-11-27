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27ноября
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сегодня, 15:58 0

Министр образования Башкирии признал неэффективность дистанционного обучения

Министр образования Башкирии признал неэффективность дистанционного обучения
Фото: edu.1sept.ru

Министр образования Башкирии Айбулат Хажин, выступая на пленарном заседании Курултая признал, что эффективность дистанционного обучения не сравнится с очным обучением, сообщает «Коммерсантъ».

Министр заметил, что многие педагоги используют онлайн-обучение в формате «говорящая голова», когда информация идёт только от учителя и невозможно отследить эффективность учебного процесса.

По словам Хажина, результаты всероссийских проверочных работ учеников 10 классов показали более низкий результат, чем в прошлом году.

Депутат Рустам Хафизов заявил, что, судя по его дочери-восьмикласснице, учебная программа не адаптирована для онлайн, а дистанционное обучение превратилось в самообучение. Депутат отметил, что теперь школьники вынуждены проводить более 12 часов за компьютером, из-за чего снижается мотивация обучения у школьников и учителей. А также значительно выросла нагрузка на родителей.

По мнению председателя Курултая Константина Толкачева, дистанционное обучение является «хорошей подготовительной школой» на будущее. Он называет плюсом электронного образования то, что есть возможность получать знания на уровне достижений науки.

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#образование #школа

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