Дальневосточные врачи получили опыт лечения коронавируса в клиниках Москвы

В клиниках Москвы врачи из Якутии уже получили опыт лечения коронавируса. Скоро такую же стажировку пройдут и 15 хабаровских врачей. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта планирует организовать ещё несколько подобных стажировок.

— Пять врачей: пульмонологи и реаниматологи-анестезиологи из Якутии посетили ведущие клиники Москвы. В каждом учреждении врачи провели по три дня и познакомились с работой инфекционных отделений для лечения больных коронавирусом, — отметил доцент кафедры экономики и управления здравоохранением Высшей школы экономики, управляющий директор АНО АПИ Михаил Югай.

— В первые дни мы посетили временный госпиталь в Ледовом дворце «Крылатское», развёрнутый в этом мае. Он полностью автономный и рассчитан на 1347 коек с 47 реанимационными койками, — рассказала пульмонолог Якутской республиканской клинической больницы Татьяна Барашкова.

— Врачи рассказали о ведении и тактике лечения больных с приёмного покоя и до палат интенсивной терапии. Мы участвовали в приёме пациентов, назначении лекарств и заполнении документации. Здесь всё оборудование новое, а правила асептики и антисептики строго соблюдают, — сообщила анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Якутской республиканской клинической больницы Анна Домокош.

Она также рассказала о стажировке в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. За два дня врачи познакомились с лабораторной диагностикой и лучевыми методами исследования, а также с проведением исследований в «Склифлаб». Эта лаборатория делает примерно десять тысяч ПЦР-исследований в сутки, сообщает пресс-служба Минвостокразвития России.

Напомним, что в столице Приамурья до 3 декабря группа специалистов «НМИЦ гематологии» будет проверять качество медпомощи больным с заболеваниями системы крови. Также сейчас благовещенской клинической больнице в не хватает специалистов для инфекционного госпиталя. А амурчанам советуют не пить антибиотики без назначения врача.