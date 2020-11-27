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27ноября
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сегодня, 15:56 1

В новых домах предлагают отменить взносы на капремонт

В новых домах предлагают отменить взносы на капремонт
Фото: pixabay.com

Группа депутатов Государственной думы РФ планирует внести проект закона, в соответствии с которым жильцы не должны платить взносы за капитальный ремонт в течении первых пяти лет после ввода дома в эксплуатацию.

В первую очередь предложенный законопроект должен внести изменения в соответствующие статьи Жилищного кодекса.

Действующее законодательство предоставляет региональным властям до пяти лет на включение новостройки в программу капитального строительства, взносы в разных регионах начинают перечисляться в разное время. При этом зачастую деньги, перечисленные жильцами новых многоэтажек, лежат мертвым грузом на отдельном счете и обесцениваются или уходят на ремонт других домов.

Однако, с другой стороны, принятие законопроекта может стать проблемой для уже отбалансированных региональных бюджетов, так как закрепление на федеральном уровне отсрочки по уплате взносов на капремонт для новостроек в течение первых пяти лет, без учета особенностей каждого субъекта, может обернуться осложнениями для финансов регионов.

— Все в целом в неравных условиях. Мы сейчас хотим внести законодательную инициативу об изменении Жилищного кодекса, чтобы на федеральном уровне закрепить, что в течение первых пяти лет после ввода дома в эксплуатацию жильцы не должны платить взносы за капремонт, — сообщил «Известиям» член комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Леонов.

Сейчас, как предусматривает часть 5.1 статьи 170 Жилищного кодекса, от уплаты взносов на капитальный ремонт освобождены только жильцы аварийных и подлежащих сносу домов. Также платить не нужно, если земельный участок, на котором расположена недвижимость, изъята для государственных и муниципальных нужд.

Тем не менее необходимость изменений в вопросах взносов на капремонт явно назрела.

— Очевидно, что в новом доме делать капитальный ремонт никто не будет — это случится не раньше, чем через 10 лет. С другой стороны, если жителям новостроек предоставлять отсрочку, то потребуется принять дополнительные меры по обеспечению финансовой устойчивости региональных программ, и одной из таких мер может быть повышение минимального размера взноса на капремонт, — подчеркнул член Общественного совета при Минстрое России Рифат Гарипов.

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#ЖКХ #российская власть

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Комментарии
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  • ВиталийН

    ВиталийН
    2 часа назад

    Какова философия этих взносов ? Если взносы от одного дома не могут использоваться на ремонт других домов, то мораторий на уплату взносов разумен, т.к. потребности в капремонте нового дома нет. Но если взносы от одного дома покрывают затраты по другим домам, то фактически это страхование. Жильцы более молодого дома (недавно построенного или откапиталенного) помогают поддерживать обветшалые дома. В этом случае моратория не должно быть. Или вы копите на себя, тогда хоть заморатортесь. Или вы кладёте в общую копилку, но тогда - с каждой зарплаты. Просто не надо смешивать эти две совершенно разные методологии.

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