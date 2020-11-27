В новых домах предлагают отменить взносы на капремонт

Группа депутатов Государственной думы РФ планирует внести проект закона, в соответствии с которым жильцы не должны платить взносы за капитальный ремонт в течении первых пяти лет после ввода дома в эксплуатацию.

В первую очередь предложенный законопроект должен внести изменения в соответствующие статьи Жилищного кодекса.

Действующее законодательство предоставляет региональным властям до пяти лет на включение новостройки в программу капитального строительства, взносы в разных регионах начинают перечисляться в разное время. При этом зачастую деньги, перечисленные жильцами новых многоэтажек, лежат мертвым грузом на отдельном счете и обесцениваются или уходят на ремонт других домов.

Однако, с другой стороны, принятие законопроекта может стать проблемой для уже отбалансированных региональных бюджетов, так как закрепление на федеральном уровне отсрочки по уплате взносов на капремонт для новостроек в течение первых пяти лет, без учета особенностей каждого субъекта, может обернуться осложнениями для финансов регионов.

— Все в целом в неравных условиях. Мы сейчас хотим внести законодательную инициативу об изменении Жилищного кодекса, чтобы на федеральном уровне закрепить, что в течение первых пяти лет после ввода дома в эксплуатацию жильцы не должны платить взносы за капремонт, — сообщил «Известиям» член комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Леонов.

Сейчас, как предусматривает часть 5.1 статьи 170 Жилищного кодекса, от уплаты взносов на капитальный ремонт освобождены только жильцы аварийных и подлежащих сносу домов. Также платить не нужно, если земельный участок, на котором расположена недвижимость, изъята для государственных и муниципальных нужд.

Тем не менее необходимость изменений в вопросах взносов на капремонт явно назрела.

— Очевидно, что в новом доме делать капитальный ремонт никто не будет — это случится не раньше, чем через 10 лет. С другой стороны, если жителям новостроек предоставлять отсрочку, то потребуется принять дополнительные меры по обеспечению финансовой устойчивости региональных программ, и одной из таких мер может быть повышение минимального размера взноса на капремонт, — подчеркнул член Общественного совета при Минстрое России Рифат Гарипов.