Благовещенским семьям помогут оплатить частные детские сады

Благовещенским семьям, которые воспитывают детей от полутора до трех лет, компенсируют часть расходов на частные детские сады. Соответствующую инициативу поддержали городские депутаты, мэр города Олег Имамеев уже подписал постановление.

Согласно документу, если ребенок в возрасте от полутора до трех лет не обеспечен местом в муниципальном детском саду, его родители могут получить сертификат на 10 тысяч рублей. Средства эти можно будет потратить на частичную оплату места в частном садике.

Подать заявление на сертификат можно будет с понедельника, 30 ноября, в управлении образования города Благовещенска. Выдавать сертификаты будут в порядке очереди, сейчас заложены средства на 250 сертификатов. При этом получить сертификат можно не только за декабрь, но и за уже прошедшие месяцы: сентябрь, октябрь и ноябрь 2020 года.

— Администрация Благовещенска проводит планомерную работу для того, чтобы обеспечить местами в детских садах всех детей раннего возраста. Отмечу, что с 2017 года на базе муниципальных детских садов было создано 470 дополнительных мест для детей от полутора до 3 лет. В январе будущего года на базе двух городских дошкольных учреждений мы откроем ещё 70 мест. Но, чтобы была удовлетворена вся потребность в местах в дошкольные учреждения для детей до 3 лет, необходимо время. При этом благодаря новой мере поддержки уже сейчас молодые семьи смогут пользоваться услугами частных детских садов без значительных затрат семейного бюджета. Проще говоря, сертификаты позволят родителям платить за услуги частных детсадов примерно столько же, сколько и за услуги муниципальных, — отметил мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Средства на подобные меры поддержки выделяются из областного бюджета при софинансировании из бюджета города в размере 6 процентов. В планах мэрии выдавать такие сертификаты и в 2021 году, сообщает пресс-служба областного правительства.



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