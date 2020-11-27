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27ноября
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сегодня, 15:37 3

У амурского фермера изъяли сою на 21 миллион рублей

У амурского фермера изъяли сою на 21 миллион рублей
Фото: pixabay.com

Индивидуальному предпринимателю из Константиновского района пришлось отдать большое количество выращенной им сои за долги. Всего продукции было изъято на 21 миллион.

— Судебный пристав-исполнитель выехал на место и наложил арест на сельхозпродукцию — сою. У должника имелось право на самостоятельную реализацию арестованного имущества, он ею и воспользовался, — рассказали в пресс-службе регионального управления ФССП.

За счёт продажи сои фермеру удалось погасить долг полностью, исполнительное производство в его отношении было прекращено.

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#жизнь #финансы

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Комментарии
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  • Gorojanka

    Gorojanka
    2 часа назад

    Какая прекрасная новость, наши фермеры имеют такую мощную поддержку государства, что влезают в миллионные долги и вынуждены реализовывать большую часть урожая на невыгодных для себя условиях.

  • Министерство Не Твоих Собачьих Дел

    Министерство Не Твоих Собачьих Дел
    2 часа назад

    Реализовать сою на невыгодных? Это шютка юмора такая? Не говорите того, о чём совсем ничего не знаете.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    1 час назад

    Я то как раз очень даже знаю. Сейчас не выгодная цена для сои по ряду причин.

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