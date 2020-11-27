У амурского фермера изъяли сою на 21 миллион рублей

Индивидуальному предпринимателю из Константиновского района пришлось отдать большое количество выращенной им сои за долги. Всего продукции было изъято на 21 миллион.

— Судебный пристав-исполнитель выехал на место и наложил арест на сельхозпродукцию — сою. У должника имелось право на самостоятельную реализацию арестованного имущества, он ею и воспользовался, — рассказали в пресс-службе регионального управления ФССП.

За счёт продажи сои фермеру удалось погасить долг полностью, исполнительное производство в его отношении было прекращено.