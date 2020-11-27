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27ноября
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сегодня, 15:02 0

Жителю Украины ампутировали ноги после укуса ядовитого паука на даче

Жителю Украины ампутировали ноги после укуса ядовитого паука на даче
Фото: zooclub.org.ua

54-летний житель украинского Никополя потерял обе ноги после укуса ядовитого паука, сообщает LIFE со ссылкой на портал «Вести-UA.net».

Станислав Бойко занимался на даче обрезкой винограда, когда его укусил паук, которого он не заметил в листве. После укуса у мужчины начались осложнения, его доставили в больницу в Днепре, где ему ампутировали обе ноги. Теперь его ждёт длительная реабилитация.

Украинец работал электромонтёром на ферросплавном заводе в Никополе, был участником боевых действий в Афганистане.

По предположению биолога Сергея Торопа, мужчину мог укусить ядовитый желтосумный колющий паук. По его словам, яд этого паука не смертелен, но может вызвать сильную аллергическую реакцию, озноб, повышение температуры, а в месте укуса — острую боль и отёк.

Заметить такого паука сложно, так как он прячется в листьях растений, свёрнутых в трубочку. Он может достигать размером 15 миллиметров.

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#здоровье #происшествия #Украина

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