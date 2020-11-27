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27ноября
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сегодня, 15:03 0

В Приамурье полтысячи диких кабанов проверили на африканскую чуму

В Приамурье полтысячи диких кабанов проверили на африканскую чуму
Фото: pixabay.com

В Амурской области с начала года проверили 523 пробы, взятые от диких кабанов, на африканскую чуму свиней. Как пишет пресс-служба амурского охотуправления, за последние полгода опасный вирус не находили — борьба оказалась эффективной.

В начале года в регионе лабораторно подтвердили 16 случаев африканской чумы свиней среди диких кабанов. Заражённых животных нашли минувшей зимой и в начале весны на территориях Архаринского, Магдагачинского и Бурейского районов.

Специалисты отмечают при этом, что численность дикого кабана в области остается стабильной.

Напомним, в мае очаг африканской чумы свиней зафиксировали на территории села Иннокентьевка Архаринского района. В августе вспышки опасного вируса наблюдались в Приморском, Хабаровском и Забайкальском краях, в Еврейской автономной области.

В 2019 году на территории Амурской области нашли 50 очагов заболевания. Ущерб, понесённый Приамурьем, превысил 180 миллионов рублей, было уничтожено более 16 тысяч голов свиней.

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#природа #сельское хозяйство

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