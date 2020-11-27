Незамерзающие ключи в Чигирях могут оставить жителей улицы Первомайской без воды

Жители улицы Первомайской в селе Чигири рассказывают, что каждое лето уже традиционно их улица оказывается затопленной. Но если раньше проблему как-то решали, в этом году добиться нормальной дороги жители не могут до сих пор. На улице стоят минусовые температуры, а дорогу продолжает затапливать.

— В июне после обильных летних дождей я обратилась к местной администрации Чигирей. Мне пришел ответ от администрации Благовещенского района о том, что дорогу приведут в порядок до 30 июля. Этого не случилось, и я повторно обратилась в администрацию Чигирей, а потом и в прокуратуру, — рассказывает Татьяна Анатольевна.

Прокуратура проводила проверку по этому вопросу дважды — в конце июля и в октябре. После первой проверки было вынесено представление в адрес главы района, однако оно не было выполнено. После повторной проверки прокуратура подготовила заявление в суд с требованием обязать администрацию района привести дорогу в порядок. Ситуация не сдвинулась с мёртвой точки до сих пор.

— Я нашла источник, вода идёт из трубы, которая выходит с территории соседского участка. Не знаю, что это, возможно, ключ. Самое страшное, что он не замерзает, а мы живём на спуске. Вода оказывается на дороге, ворота во льду, не получается их открыть. У нас привозная вода, а я не могу запустить машину во двор. Хозяйка водовозки в последний раз сказала, что по такой дороге к нам ездить больше не будет, — рассказала жительница дома на улице Первомайской Татьяна Анатольевна.

По словам жительницы села, подвозной водой пользуются все жители улицы Первомайской. Чтобы открыть ворота, люди сами долбят лед, кто-то отсыпает свои участки дороги песком.

В администрации Благовещенского района нам рассказали, что топит улицу Первомайскую из-за незамерзающего ключа, а также сообщили о том, что работы по расчистке начнутся в ближайший понедельник, 30 ноября.

— Водоотводной кювет по улице Первомайской неоднократно чистился в 2020 году. Напомним, что работы по текущему содержанию и обслуживанию существующих кюветов осуществляются при положительных температурах. В данное время ведется работа по оценке ущерба от выхода подземных вод на проезжую часть. Вывоз льда и очистка проезжей части по улице Первомайской села Чигири будет производиться администрацией Благовещенского района. Ориентировочное время начала выполнения работ 30 ноября 2020 года, — рассказали чиновники.