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27ноября
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сегодня, 14:30 0

Мэр Благовещенска рассказал, как пройдут в детских садах новогодние утренники

Мэр Благовещенска рассказал, как пройдут в детских садах новогодние утренники
Фото: pixabay.com

В детских садах и школах Благовещенска традиционно в декабре пройдут утренники. Несмотря на эпидобстановку, праздники решили провести, но с ограничениями. Такое решение принял городской оперштаб.

В школах утренники пройдут с 21 по 30 декабря. По новым правилам – отдельно в каждом классе. Приглашать артистов, аниматоров и родителей также запретили. Утренники планируют организовывать силами педагогов.

— Наши дети не останутся без Нового года. Но в этом году утренники в школах и садиках по понятным причинам не будут массовыми. Праздники пройдут в отдельных коллективах без участия родителей. Прошу отнестись к такой ситуации с пониманием. Что касается корпоративов, призываю благовещенцев отказаться от участия в таких праздниках, чтобы не подвергать угрозе своё здоровье и здоровье коллег. Напоминаю, что в регионе действует запрет на проведение массовых мероприятий, к которым относятся и корпоративы, — прокомментировал Олег Имамеев.

А вот городские массовые мероприятия решили отменить. Радовать горожан оставят только аниматоров. Они в костюмах ростовых кукол будут гулять с 31 декабря по 8 января с 13:00 до 15:00 на площади Ленина, набережной реки Амур и в парке Дружбы.

По совместному решению мэра и горожан праздничный салют тоже решили отменить. На сэкономленные деньги купят подарки детям медиков.

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#городская власть #Новый год

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