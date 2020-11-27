Амурчанин получил 21 год колонии за попытку сжечь заживо знакомую

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Как установил суд, в октябре прошлого года мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришёл домой к своей знакомой. Дверь была закрыта, однако амурчанин взломал замок и вошёл в квартиру. Женщины выгнали его на улицу.

Через некоторое время мужчина снова вернулся через незапертые двери. У него возник конфликт со знакомой. В ходе ссоры он взял бутылку с органическим растворителем и вылил его на голову и тело знакомой, после чего кинул в неё горящую свечу.

— При этом осужденный понимал, что совершает убийство с особой жестокостью — путём сожжения потерпевшей заживо, а также то, что лишает её жизни в присутствии близкого человека — матери, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Амурской области.

Женщина получила ожоги 80 процентов поверхности тела и спустя месяц скончалась в больнице из-за возникших осложнений. Её мать 1965 года рождения погибла при пожаре от отравления окисью углерода. Дом, в котором жили женщины, сгорел.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью человека повлекшего неосторожности смерть потерпевшего.

Суд учёл обстоятельства уголовного дела и назначил виновному 21 год лишения свободы в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на один год и шесть месяцев. Приговор в законную силу не вступил.