Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:01 2

В Приморье за съеденных амурскими тиграми домашних животных выдали компенсацию

В Приморье за съеденных амурскими тиграми домашних животных выдали компенсацию
Фото: pixabay.com

Власти Приморского края решили компенсировать ущерб местным жителям от атак амурских тигров. За съеденную корову и лошадь людям выдадут животных и корма.

— Потерявшие сельскохозяйственных животных в результате нападения тигров жители сёл Молдаванка Ольгинского района и Ястребовка Партизанского района получили компенсации в натуральном виде — кормами и животными в соразмерной потерям стоимости, — рассказали в пресс-службе центра «Амурский тигр».

За погибшего в результате нападения тигра жеребца семье из села Молдованка выдали корма на соответствующую стоимость, семье из Ястребовки — бычком и тёлочкой.

В прошлом году центр компенсировал местным жителям ущерб от нападения тигров на 18 домашних животных. Такая программа действует с 2015 года.

Нападения тигров на домашних животных вызывают недовольство сельчан. Охотники же порой не брезгуют подстрелить этого зверя. Так погиб тигр Павлик.

Просмотров всего: 300

#животные

распечатать


Общество 1

В Приморье обучили 20 лесных инспекторов для защиты амурских тигров
Общество 11

Прокуратура Тынды отреагировала на информацию о стаях безнадзорных собак
Общество 16

В Благовещенске на пятой стройке заметили необычное существо
Общество 12

Сковородинская прокуратура обязала муниципалитет разобраться с бездомными собаками
Комментарии
Показать все (2)
  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    59 минут назад

    А на кормах эмблема единой России.

  • inoy

    inoy
    3 минуты назад

    автограф Луноликого)))

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь