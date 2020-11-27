В Приморье за съеденных амурскими тиграми домашних животных выдали компенсацию

Власти Приморского края решили компенсировать ущерб местным жителям от атак амурских тигров. За съеденную корову и лошадь людям выдадут животных и корма.

— Потерявшие сельскохозяйственных животных в результате нападения тигров жители сёл Молдаванка Ольгинского района и Ястребовка Партизанского района получили компенсации в натуральном виде — кормами и животными в соразмерной потерям стоимости, — рассказали в пресс-службе центра «Амурский тигр».

За погибшего в результате нападения тигра жеребца семье из села Молдованка выдали корма на соответствующую стоимость, семье из Ястребовки — бычком и тёлочкой.

В прошлом году центр компенсировал местным жителям ущерб от нападения тигров на 18 домашних животных. Такая программа действует с 2015 года.

Нападения тигров на домашних животных вызывают недовольство сельчан. Охотники же порой не брезгуют подстрелить этого зверя. Так погиб тигр Павлик.