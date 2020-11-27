Итоги недели: «Кожаный мяч», губернаторские премии и мошенники в Инстаграме

Пятница! Время подводить итоги. Мы традиционно представляем вашему вниманию дайджест с главными событиями уходящей недели. То, что вы читали, обсуждали, чем делились друг с другом.

Суперфинал турнира «Кожаный мяч» проходил в Сочи с 19 по 23 ноября. И В столицу Приамурья футболисты «Динамо-Благовещенск» вернулись чемпионами России. Всего в финале «Кожаного мяча» в Сочи амурчане сыграли три матча, а в последнем встретились с командой «Алга» из Уфы. Игра была напряжённой, один из игроков даже рассёк губу — пришлось наложить семь швов.



Кубок турнира юные футболисты привезли в столицу Приамурья во вторник, 24 ноября. Встречал команду в аэропорту лично министр по физической культуре и спорту Дмитрий Кутека.



Напомним, команда из Благовещенска уже играла в финале этого турнира в 2018 году. Тогда футболисты вышли в 1/16 финала, но в серии пенальти уступили спортсменам из Екатеринбурга.



Ребята, вы красавчики! Гордимся и мы, и Геннадий Букин.



Лидерам добровольческого движения в Амурской области начнут выплачивать губернаторские премии. Размер вознаграждения составит 20 тысяч рублей. Чтобы определить получателей, областной минобр проведёт специальный конкурс.



Премии присудят по 22 номинациям. Для этого в бюджете региона предусмотрели 440 тысяч рублей.



— Этот труд должен быть вознагражден, поэтому премии за вклад в развитие добровольчества считаю своевременной мерой, которая позволит расширить ряды неравнодушных амурчан, — сказал губернатор Приамурья Василий Орлов.



Для участия в конкурсе кандидатам необходимо с 25 ноября до 4 декабря представить на электронную почту минобрнауки области заявку. Все контакты есть в статье на нашем сайте.



Информация о мошенниках, взламывающих соцсети амурчан, в последний месяц поступает в редакцию ИА «Амур.инфо» довольно часто. Схема мошенничества стандартная — взламывают аккаунт, в котором размещают текст с «криком о помощи».



Иногда к тексту прилагаются документы, «подтверждающие» трагедию в семье. Для большей правдоподобности мошенники часто используют фото из аккаунта жертвы, в основном фотографии детей.



Подобным образом инстаграм-аккаунт взломали у благовещенского блогера Алёны Белой. По её словам, за день до происшествия она зарегистрировалась на онлайн-урок, но там ввела только название аккаунта и электронной почты.



Активно «разводят» амурчан и мошенники, представляющиеся операторами банка. Так, за три ноябрьских дня мошенникам перевели полтора миллиона рублей. Кстати, одна из жертв такого мошенничества считает, что на её решение повлияла будто бы гипнотизирующая музыка.



Так, делаем следующее: не берём трубки с неизвестных номеров, аккуратно вводим данные соцсетей и остерегаемся музыкальных магов. А то жить в интернете прям опасно.



Новости коротко:



Две интересные статьи на нашем сайте я предлагаю к прочтению. Наши корреспонденты стали донором крови и волонтёром-медиком. О том, как это было, читайте в соответствующих статьях. Давайте делать добрые дела вместе. Амур.инфо в теме, а вы?



Ранним утром к автоинспекторам на посту ГИБДД, что находится на въезде в город с федеральной трассы, обратился водитель, у которого в машине рожала жена знакомого. Он попросил помочь экстренно доставить женщину в перинатальный центр, так как на проезжей части из-за гололёда образовалась пробка.



Госавтоинспекторы организовали сопровождение автомобиля. Уже через несколько минут после приезда в больницу женщина родила здорового мальчика весом 3 килограмма 200 граммов, которого назвали Кирилл.



В Приамурье сотни школьников и студентов получили губернаторские стипендии за отличную учебу. Более чем четырёмстам обучающимся выплатили по 18 и 12 тысяч рублей. Инициативу губернатора Василия Орлова теперь будут реализовывать постоянно. Я в своё время за хорошую учёбу получал кабель питания от компьютера. Но и стипендии тоже хорошо!



И о погоде. Ночь с 23 на 24 ноября в Благовещенске стала самой тёплой с начала века. Температура была всего -7,5℃.



Такую же теплую ночь в ноябре регистрировали в прошлом веке. Температура в ночь на 24 ноября в 1932 году также держалась на отметке -7,5℃. Такая ночная температура — абсолютный рекорд за весь период метеонаблюдений, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра в своём инстаграм-аккаунте.