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сегодня, 13:05 0

Сергей Собянин сообщил о росте госпитализаций из-за коронавируса

Сергей Собянин сообщил о росте госпитализаций из-за коронавируса
Фото: tass.ru

В последние дни в Москве увеличивается число госпитализаций и вновь выявленных заболевших коронавирусом. Прирост среди заболевших составляет шесть процентов, госпитализированных — три процента. Об этом сообщил Сергей Собянин в прямом эфире на телеканале «Россия 24», пишут на Mos.ru.

По словам мэра Москвы, это даёт дополнительную нагрузку на всю медицинскую систему, и с каждым днём это становится всё более напряжённым.

За последние сутки в больницы Москвы поступило на 200 человек больше, чем выписалось. Большинство заболевших коронавирусом находятся на амбулаторном лечении. Как говорит Сергей Собянин, сейчас гораздо больше новых случаев, чем весной, что связано с сезонными заболеваниями, ОРВИ и гриппом.

По словам Собянина, некоторые врачи надеялись, что вирус будет слабеть при передаче от одного человека к другому, и переносимость заболевания будет становиться легче. Но, как выяснилось, это не так.

Мэр Москвы напомнил, что заниматься самолечением может быть опасно. Поэтому при возникновении симптомов коронавируса необходимо вызвать врача из поликлиники или позвонить по номеру 103. Необходимые для лечения препараты может назначить только врач. Также в Москве пациентам с COVID-19 необходимые лекарства выдают бесплатно.

Сергей Собянин заявил, что в столице создали систему контроля за наличием в аптеках противовирусных и противобактериальных препаратов, антибиотиков и других популярных средств.

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#коронавирус #медицина

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