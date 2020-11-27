Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:12 0

В Еврейской автономии семерых рыбаков унесло на льдине

В Еврейской автономии семерых рыбаков унесло на льдине

В поселке Соцгородок Смидовичского района Еврейской автономной области со льда спасены рыбаки.

По информации, поступившей спасателям, группа людей, пренебрегая всеми правилами безопасности, вышла на лёд в Дежнёвском заливе реки Тунгуска для подлёдной ловли рыбы. Как не редко происходит в таких случаях, льдина оторвалась, и людей отнесло к середине реки.

К тому моменту как сотрудники инспекции по маломерным судам прибыли на место, льдину прибило к одному из берегов, что помогло эвакуировать людей.

В настоящее время ледовый покров на водоемах юга Дальнего Востока, в том числе Приамурья, ещё не установился полностью, толщина льда неравномерная. Спасатели предупреждают об опасности подлёдного лова.

Просмотров всего: 356

#МЧС #происшествия

распечатать


Происшествия

Амурчанин получил 21 год колонии за попытку сжечь заживо знакомую
Происшествия 1

Мужчина из Хабаровска убил сына за отказ вынести мусор
Общество 1

На восстановление Владивостока после ледяного дождя уйдёт до двух месяцев
Происшествия 10

В Благовещенске неизвестный избил мужчину дубинкой
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь