В Еврейской автономии семерых рыбаков унесло на льдине

В поселке Соцгородок Смидовичского района Еврейской автономной области со льда спасены рыбаки.

По информации, поступившей спасателям, группа людей, пренебрегая всеми правилами безопасности, вышла на лёд в Дежнёвском заливе реки Тунгуска для подлёдной ловли рыбы. Как не редко происходит в таких случаях, льдина оторвалась, и людей отнесло к середине реки.

К тому моменту как сотрудники инспекции по маломерным судам прибыли на место, льдину прибило к одному из берегов, что помогло эвакуировать людей.

В настоящее время ледовый покров на водоемах юга Дальнего Востока, в том числе Приамурья, ещё не установился полностью, толщина льда неравномерная. Спасатели предупреждают об опасности подлёдного лова.