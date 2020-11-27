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27ноября
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сегодня, 13:28 0

В Циолковском школа на две недели отправится на дистанционное обучение из-за COVID-19

В Циолковском школа на две недели отправится на дистанционное обучение из-за COVID-19
Фото: pixabay.com

По решению оперативного штаба школа в Циолковском с 30 ноября отправится на две недели на дистанционное обучение. О принятом решении рассказал в своём еженедельном отчёте о распространении коронавирусной инфекции мэр города Сергей Левицкий.

— На сегодня в городе зарегистрирован 441 случай заболевания. За последние сутки 11 случаев, находятся на лечении 166 пациентов, выздоровели 275. Количество контактных на сегодня 417, за сутки — 30. Сегодня решением оперативного штаба мы переводим всю школу на дистанционное обучение на две недели, — уточнил Сергей Левицкий.

Кстати, начальная школа в Циолковском в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки находится на дистанционном обучении с 16 ноября.

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#коронавирус #Циолковский

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