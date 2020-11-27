В Приморье обучили 20 лесных инспекторов для защиты амурских тигров

В Уссурийске более двадцати приморцев посетили семинар лесных инспекторов. В Центр инноваций лесного хозяйства на три дня съехались пчеловоды, сотрудники охотничьих хозяйств и представители некоммерческих организаций. Семинар организовали в рамках проекта WWF «Люди – природе» в 2019-2022 годах при поддержке ЕС.

Три дня слушатели осваивали не только теорию, но и практику. В первый день они познакомились с основами лесного хозяйства и правилами таксации леса — наукой правильного счёта показателей насаждения по запасам древесины разных пород. Потом участники научились составлять формулу древостоя и посетили учебно-опытный участок. Там кандидаты в инспекторы закладывали в различных условиях пробные площадки для расчета характеристик исследуемого леса.

— Корпус общественных лесных инспекторов привлекает добровольцев для сбережения и преумножения лесных богатств. Мы надеемся, что семинар подготовил для нас первых помощников, а в будущем их число будет расти, — рассказал замначальника отдела гослесного надзора минлесхоза Приморского края Евгений Николаев.

Второй день семинара посвятили лесному законодательству. Будущие инспекторы узнали о нарушениях при рубке лесов. Они вычисляли экологический ущерб при выявлении незаконных вырубок.

— На этот семинар меня привела беспощадная вырубка леса вокруг нашей деревни. Нам начали вырубать ключ, который питает все наши колодцы. Лес не просто выпиливают, а срезают целые склоны. Лесхоз ничего не предпринимал, поэтому мы связались с Всемирным фондом дикой природы и добились прекращения рубок. Сейчас одну лесосеку мы закрыли общими усилиями. Но за перевалом, в пяти километрах от деревни, продолжается рубка. Имея семинарский опыт, я смогу подсчитать, правильно и законно ли они выпиливают лес, — рассказал житель села Бельцово Илья Усов.

На третий день семинара слушатели познакомились с узкоспециализированными знаниями. Специалисты WWF России и Приморской госсельхозакадемии рассказали об использовании дронов в работе. А приглашённые блогеры научили инспекторов продвигать информацию в интернете и привлекать внимание широкой общественности.

— После обучения на общественного инспектора я официально могу фиксировать фото и видео нарушений и лучше контролировать ситуацию. Во всём Партизанском районе остро стоял вопрос вырубки леса и липы. Благодаря запрету на рубку липы в зонах покоя последние два года липу заготавливают в меньшем объёме, и она не лежит в дровах у населения. Та самая дуплистая липа, которая приносит мёд, — говорит председатель организации пчеловодов Партизанского городского округа, житель села Тигровое Александр Юркин.

— Мы не ожидали, насколько насыщенным и интересным окажется семинар. К сожалению, из-за эпидобстановки в стенах Центра не удалось принять всех желающих. Подобный семинар – отличный старт для формирования корпуса лесных инспекторов. Они смогут контролировать освоение ценных лесов в ареале амурского тигра, — считает координатор проектов Амурского филиала WWF России по устойчивому лесопользованию Евгений Лепешкин.

Напомним, что Всемирный фонд защиты дикой природы не только защищает диких тигров. При поддержке фонда амурские школьники за два года спасли 260 краснокнижных черепах. А также в бассейне Амура ежегодно обрабатывают опоры аистиных гнёзд для защиты от пожаров.