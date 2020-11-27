Сергея Сафронова уволили с ТНТ за подсказки и взятки в «Битве экстрасенсов»

Экстрасенс Алина Вердиш рассказала на своем YouTube-канале, что у неё есть доказательства, раскрывающие закулисную деятельность Сергея Сафронова. По её словам, речь идёт о записи переговоров с Сафроновым, слитые им задания и банковские переводы.

Экстрасенс сообщила о расценках иллюзиониста за помощь участникам «Битвы экстрасенсов»: за испытание «Ширма» — 600 тысяч рублей, за «Багажник» — 900 тысяч. При этом ведущий пообещал участнице, что проведет её до самого финала.

Узнав о происходящем за их спиной, руководство канала ТНТ приняло решение об увольнении Сергея Сафронова.

На ТНТ сообщили, что ведущий Сергей Сафронов был отстранён от «Битвы экстрасенсов» из-за попытки обмануть коллектив проекта, дав подсказку одному из участников на отборочных испытаниях, который в дальнейшем в основной состав 21-го сезона не попал.

Программа «Битва экстрасенсов» существует уже тринадцать лет. Как заявило руководство канала, команда «Битвы экстрасенсов» никогда не поддавалась на уговоры и угрозы, и не брала деньги ни у одного из экстрасенсов.