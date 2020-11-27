Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:10 0

Сергея Сафронова уволили с ТНТ за подсказки и взятки в «Битве экстрасенсов»

Сергея Сафронова уволили с ТНТ за подсказки и взятки в «Битве экстрасенсов»
Фото: lisa.ru

На днях появилась информация, что бессменный ведущий «Битвы экстрасенсов» Сергей Сафронов вымогал деньги у участников проекта за подсказки. Руководство ТНТ приняло решение уволить его, сообщает StarHit.

Экстрасенс Алина Вердиш рассказала на своем YouTube-канале, что у неё есть доказательства, раскрывающие закулисную деятельность Сергея Сафронова. По её словам, речь идёт о записи переговоров с Сафроновым, слитые им задания и банковские переводы.

Экстрасенс сообщила о расценках иллюзиониста за помощь участникам «Битвы экстрасенсов»: за испытание «Ширма» — 600 тысяч рублей, за «Багажник» — 900 тысяч. При этом ведущий пообещал участнице, что проведет её до самого финала.

Узнав о происходящем за их спиной, руководство канала ТНТ приняло решение об увольнении Сергея Сафронова.

На ТНТ сообщили, что ведущий Сергей Сафронов был отстранён от «Битвы экстрасенсов» из-за попытки обмануть коллектив проекта, дав подсказку одному из участников на отборочных испытаниях, который в дальнейшем в основной состав 21-го сезона не попал.

Программа «Битва экстрасенсов» существует уже тринадцать лет. Как заявило руководство канала, команда «Битвы экстрасенсов» никогда не поддавалась на уговоры и угрозы, и не брала деньги ни у одного из экстрасенсов.

Просмотров всего: 179

#СМИ #шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Мадс Миккельсен заменит Джонни Деппа в третьей части «Фантастических тварей»
Общество

Выбор читателей за 26 ноября
В России и мире

80-летняя актриса Светлана Светличная госпитализирована с инсультом
Общество 8

ИА «Амур.инфо» занимает первую строчку в списке самых цитируемых СМИ Амурской области

Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь